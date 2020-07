Normal People – Recensione

Su Starzplay è uscita “Normal People”, la trasposizione televisiva del romanzo di Sally Rooney, giovane scrittrice irlandese che ha conquistato le attenzioni della critica e l’amore del pubblico, e che ha partecipato all’adattamento della sua opera sia in veste di co-sceneggiatrice che di produttrice esecutiva.

Normal People: due solitudini diverse che si incontrano

La storia è semplice e vede protagonisti due ragazzi dell’ultimo anno di liceo apparentemente molto distanti, Marianne e Connell. Lei è molto brava a scuola ma non altrettanto nei rapporti sociali, tanto da essere emarginata e derisa dai compagni che la considerano una tipa strana e spocchiosa. Anche lui ha ottimi voti, ma è inserito all’interno di un gruppo di amici, nel quale nonostante non condivida sempre ciò che fanno o dicono, sente di essere al sicuro e ben voluto.

I due provengono anche da due condizioni sociali diverse, ed è proprio questo che li avvicinerà, dal momento che la madre di lui lavora come donna delle pulizie nella casa di Marianne. Iniziano così una relazione che però resta clandestina per la paura di Connell di essere isolato dai suoi amici se venissero a scoprire che frequenta una ragazza come Marianne. Ciò ovviamente causa fraintendimenti e screzi, finché una volta abbandonati i banchi di scuola la situazione sembra invertirsi, mentre il legame intimo che li aveva avvicinati non si spezza e resiste.

Questo breve riassunto potrebbe far sembrare “Normal People” una storia d’amore tipicamente adolescenziale e già vista, ma non è così. La serie infatti ha un forte piglio autoriale e racconta con delicata naturalezza i turbamenti interiori dei due giovani protagonisti, ma soprattutto il passaggio al college e di conseguenza al mondo adulto, con una grande attenzione ai dettagli. Si prende i suoi tempi, seguendo i personaggi nei cambiamenti che devono affrontare durante la loro vita, destinati sempre a rincontrarsi trovando nell’altro un punto fermo in cui sentirsi davvero capiti, anche quando le incomprensioni sembravano averli divisi.

Una storia di separazioni, ritrovamenti e rimpianti

La serie tv ha ricevuto pareri entusiasti, e molti l’hanno definita tra le migliori del 2020. Non a caso si è da poco aggiudicata quattro nomination agli Emmy 2020, tra cui miglior attore protagonista, regia e sceneggiatura. “Normal People” è sicuramente un prodotto di qualità, ma se da una parte c’è chi l’ha amata e ne è stato particolarmente coinvolto, rivedendosi in certe dinamiche di coppia, dall’altra non è detto che tutti entrino in sintonia con i personaggi, i loro comportamenti e il loro amore altalenante.

Il rapporto tra Marianne e Connell, infatti, in alcuni momenti può risultare estenuante. Per quanto non sia sempre facile o possibile spiegare le azioni e i sentimenti umani, in alcune circostanze l’incomunicabilità reiterata tra i due protagonisti è difficile da capire, tanto da apparire poco convincente e diventare fastidiosa. Non mancano scene molto belle ed emotivamente coinvolgenti, grazie anche a una messa in scena curata e a una coppia di attori talentuosi, che riesce a dare corpo a un romanzo che adotta uno stile di scrittura abbastanza distaccato.

Al contrario i due registi, che si divino la direzione dei dodici episodi della serie, avvicinano la macchina da presa ai corpi, intercettando ogni increspatura del viso o piccolo movimento dei personaggi, e cercando di scavare dentro di loro. Talvolta però, a causa dei frequenti salti temporali, ma non solo, si fa fatica a comprendere le scelte dei protagonisti e il perché di determinati comportamenti. Certi cambiamenti risultano improvvisi, così che lo spettatore si ritrova spiazzato.

A volte sembra non esserci una crescita, ma un ripetersi di alcuni meccanismi tossici, da cui i due protagonisti non riescono a uscire. I momenti di felicità sono brevi parentesi. Nell’ostinata mancanza di comunicazione e nell’accumularsi di incomprensioni, la storia malinconica tra Marianne e Connell talvolta può risultare tediosa. I due protagonisti così vicini nei loro sentimenti più intimi in alcuni momenti, poi si allontanano inesorabilmente. Tanto che forse si apprezzano e comprendono di più i due personaggi presi nei loro drammi individuali. E tra i due è Connell quello che convince maggiormente, grazie anche all’interpretazione di Paul Mescal.

Due giovani adulti alla ricerca del loro posto nel mondo

La storia è costruita su assonanze e dissonanze, innanzitutto tra i due protagonisti. Da una parte c’è la famiglia di Marianne, molto agiata, ma fortemente problematica, che le lascia cicatrici interiori che poi lei tende a ricercare anche nelle relazioni fisiche. Dall’altra Connell viene da una classe sociale inferiore e ha vissuto da solo con la madre, con cui ha un bellissimo rapporto di affetto e complicità.

Dietro l’apparenza, entrambi però condividono fragilità e profonde insicurezze, che nel caso di Marianne la spingono a dare tutta sé stessa, e a concedersi interamente alle altre persone in un rapporto che finisce per diventare di sottomissione, trascinandosi una sensazione di inadeguatezza anche quando gli anni del liceo sono passati da un po’ e vive lontana dalla sua famiglia.

La serie tv parla anche di depressione e attacchi d’ansia, di quel senso di alienazione rispetto al mondo circostante e dei cambiamenti che inevitabilmente avvengono con il passaggio all’università, a volte accompagnati dalla speranza (che può rivelarsi illusoria) di trovare finalmente persone affini, da cui essere veramente capiti. Inoltre, la vita a cavallo tra due città, che ogni studenti fuori sede conosce bene, porta a vivere due esistenze separate, che non sempre trovano un punto d’incontro, alimentando quella sensazione di doversi confrontare con molteplici versioni di sé stessi.

“Normal People” rifugge da facili soluzioni o da un lieto fine risolutore, ma mette sempre alla prova i suoi protagonisti, rappresentando quell’incessante tumulto che è la vita, che non si arresta al suo momento migliore, quando tutto sembra finalmente al proprio posto, ma continua a sconvolgere e cambiare i suoi protagonisti.

Maria Concetta Fontana