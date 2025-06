Noos: la nuova programmazione del programma di Alberto Angela su Rai 1

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

La terza stagione di Noos – L’Avventura della Conoscenza, condotto da Alberto Angela, si prepara a tornare in prima serata su Rai 1. A partire dal 23 giugno 2025, il programma di divulgazione scientifica andrà in onda ogni lunedì, abbandonando la tradizionale serata del giovedì. Questa scelta strategica mira a evitare la concorrenza con Temptation Island, il reality show di Canale 5 che riprenderà il 3 luglio.

La storia di Noos e il suo successo

Noos è un programma di divulgazione scientifica che ha debuttato nell’estate del 2023, subentrando a Superquark, il celebre format di Piero Angela. La trasmissione ha rapidamente guadagnato popolarità grazie alla capacità di trattare temi scientifici in modo accessibile e coinvolgente. Alberto Angela, noto divulgatore e figlio del celebre Piero, ha saputo attrarre un vasto pubblico, rendendo la scienza interessante e comprensibile anche per chi non ha una formazione specifica.

La prima edizione di Noos ha riscosso un buon successo, ma la concorrenza con Temptation Island ha rappresentato una sfida significativa. Durante la scorsa stagione, la programmazione del giovedì ha portato a un calo degli ascolti, costringendo la Rai a sospendere il programma per un periodo. La ripresa a fine agosto non ha portato i risultati sperati, evidenziando la difficoltà di competere con i reality show, che attirano un pubblico molto ampio.

La nuova strategia di programmazione

La decisione di spostare Noos al lunedì è stata presa con l’intento di ottimizzare gli ascolti e garantire una maggiore visibilità al programma. La Rai ha chiaramente valutato l’impatto negativo che Temptation Island ha avuto sulla trasmissione di Alberto Angela e ha optato per una mossa strategica per evitare una nuova competizione diretta.

Con la nuova programmazione, Noos avrà la possibilità di attrarre un pubblico diverso, potenzialmente più interessato a contenuti educativi e scientifici. La scelta del lunedì potrebbe anche favorire la creazione di una routine per gli spettatori, che potrebbero associare il primo giorno della settimana a un momento di apprendimento e scoperta.

Le aspettative per la terza stagione

Con l’inizio della terza stagione, le aspettative sono alte. Gli spettatori si attendono nuovi argomenti affascinanti e approfondimenti scientifici che caratterizzano il programma. Alberto Angela, con la sua consueta passione e competenza, guiderà il pubblico attraverso temi di rilevanza scientifica, rendendo la conoscenza accessibile a tutti.

La programmazione di Noos su Rai 1 continuerà fino alla fine di luglio, mentre il lunedì successivo, il 7 luglio, Canale 5 lancerà Battiti Live, un altro programma di intrattenimento che potrebbe influenzare ulteriormente gli ascolti. Sarà interessante osservare come la nuova collocazione di Noos influenzerà la sua performance e se riuscirà a mantenere l’interesse del pubblico in un panorama televisivo sempre più competitivo.

