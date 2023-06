Non ho mai 4: trama, personaggi e data di uscita della serie tv Netflix

La popolare dramedy Netflix “Non ho mai” si avvicina al suo gran finale con la quarta stagione “Non ho mai 4”. La piattaforma di streaming ha recentemente annunciato la data di debutto della quarta e ultima stagione, che vedrà la protagonista Devi alle prese con il suo ultimo anno di liceo.

Inoltre Netflix ha rilasciato il primo trailer ufficiale di “Non ho mai 4“, mostrando Devi pronta ad affrontare il suo ultimo anno di scuola. I fan della serie, divisi tra team Ben e team Paxton, sono impazienti di immergersi nuovamente nella vita di questa adolescente americana di origini indiane con un carattere molto particolare.

Non ho mai: Un breve riassunto della serie

“Non ho mai” è una commedia di formazione contemporanea che racconta la vita complicata di un’adolescente americana di prima generazione di origini indiane. Maitreyi Ramakrishnan interpreta Devi, una studentessa modello del liceo che finisce spesso in situazioni difficili a causa della sua irritabilità.

La serie è stata ideata dalla produttrice esecutiva Mindy Kaling e dalla produttrice esecutiva e showrunner Lang Fisher, e prodotta da Universal Television, una divisione di Universal Studio Group.

Non ho mai 4: Dove eravamo rimasti e cosa aspettarci

La terza stagione di “Non ho mai” si era conclusa con Devi davanti alla casa di Ben. Nel trailer del gran finale della serie, scopriamo che i due sono finiti a letto insieme e le cose diventano sempre più imbarazzanti tra loro. Nel frattempo Paxton si era diplomato e stava per partire per l’università, ma ora lo vediamo tornare alla Sherman Oaks High, per grande sorpresa di Devi. Cosa accadrà?

Non ho mai 4: Data di uscita su Netflix

“Non ho mai 4” farà il suo debutto su Netflix l’8 giugno 2023, disponibile in tutti i Paesi in cui il servizio è attivo.

Netflix ha pubblicato il primo trailer ufficiale di “Non ho mai 4“, presentando Devi pronta a navigare il suo ultimo anno di scuola. I fan della serie, divisi tra il team Ben e il team Paxton, sono ansiosi di tuffarsi nuovamente nella vita di questa adolescente americana di origini indiane dal carattere deciso.