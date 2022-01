Non aprite quella porta: il sequel del film anni ’70 in arrivo su Netflix

Faccia di Cuoio è sparito da quasi mezzo secolo, o almeno così pensavamo. Sembra che l’assassino degli anni ’70 sia tornato per uccidere ancora. Il film Netfilx “Non aprite quella porta” è un sequel del film horror del 1974.

L’assassino di “Non aprite quella porta” è tornato!

Il nuovissimo “Non aprite quella porta” continua la storia del film del 1974, con Sally Hardesty, l’unica sopravvissuta al massacro originale, pronta a vendicarsi dell’assassino cannibale. La trama segue un gruppo di giovani influencer che hanno in programma di avviare un’attività nella remota città di Harlow, in Texas. Non sanno che la città in questione fu teatro del famigerato bagno di sangue del 1974 e la storia perseguita ancora la gente del posto. Da qualche parte in un angolo della città, Faccia di Cuoio, si nasconde da decenni e ora, poiché la sua vita è disturbata dai nuovi arrivati, nulla gli impedirà di riaccendere la sua follia omicida.

Il sequel del film cult è diretto da David Blue Garcia, per una sceneggiatura di Chris Thomas Devlin. Il film è basato su una storia scritta da Fede Álvarez e Rodo Sayagues. Il film Netflix è la nona rivisitazione del popolare franchise di lunga data, ma si tiene alla larga da tutti gli altri remake e spin-off realizzati fino ad oggi. Sembra che gli anni non abbiano cambiato la natura omicida di Faccia di Cuoio. Nonostante abbia quasi sessant’anni, la sua sete di sangue e le uccisioni maniacali terrorizzeranno ancora una volta il Texas.

Netflix rilascia il trailer ufficiale

La clip si apre con una musica inquietante in sottofondo, prefigurando l’esperienza inquietante che stai per vivere. Attraverso le scene oscure e agghiaccianti, mostra una mano che estrae la leggendaria motosega da dietro un muro. È ovvio che si tratta di Faccia di Cuoio. Il trailer rivela anche i nuovi arrivati ​​in città e dà uno sguardo ai nuovi personaggi Melody, Lila, Ruth e Dante. Mostra anche come vengono inseguiti dal folle omicida. La clip si conclude con il famoso killer, più anziano, che tiene in mano la sua maschera di pelle umana, visto da dietro.

Sebbene il breve trailer non riveli gran parte della trama o delle scene principali, dà sicuramente il senso agghiacciante e iconico di questo cult. Chiaramente, c’è molto in gioco per le vittime e il trailer è una prova sufficiente che sono in serbo molti macabri omicidi e molta violenza.

Secondo l’annuncio ufficiale di Netflix, “Non aprite quella porta” arriverà sul servizio di streaming il 18 febbraio 2022.

24/01/2022

Michela De Paolis