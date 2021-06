No Sudden Move: il trailer del film del regista Steven Soderbergh

“No Sudden Move” è un esclusiva HBO Max che promette molti colpi di scena. Il film diretto da Steven Soderbergh arriverà il primo luglio sul canale. Intanto è stato distribuito il trailer ufficiale.

No Sudden Move: il trailer ufficiale del film

HBO Max ha rilasciato il trailer ufficiale di “No Sudden Move”, l’attesissimo thriller poliziesco di Steven Soderbergh. L’anteprima del film ci introduce alla banda di criminali guidata da Don Cheadle, prendendo in giro una trama piena di colpi di scena che è destinata a regalare agli spettatori molte sorprese.

il trailer ci introduce alla Detroit del 1954, quando Curt Goynes viene assunto per tenere in ostaggio una famiglia sotto tiro, come parte di un’operazione per derubare un oggetto non identificato. Tuttavia, Curt scopre presto che le cose non sono così semplici come sembrano, e qualcuno voleva che fosse catturato e accusato del crimine. Curt si rifiuta di scendere senza combattere, però, il che dà il via a un gioco del gatto col topo in cui non ci si può fidare di nessuno, e il tradimento si nasconde ad ogni angolo.

L’impressionante cast di “No Sudden Move” include Benicio Del Toro, David Harbour, Ray Liotta, Jon Hamm, Amy Seimetz, Brendan Fraser, Kieran Culkin, Julia Fox, Noah Jupe, Craig maMs Grant, Frankie Shaw e Bill Duke. Dietro le telecamere, Soderbergh dirige da una sceneggiatura scritta da Ed Solomon e prodotta da Casey Silver, entrambi collaboratori della serie HBO del regista “Mosaic”.

La sinossi ufficiale del film di Steven Soderbergh

Ambientato nel 1954 a Detroit, “No Sudden Move” è incentrato su un gruppo di piccoli criminali. Questi vengono assunti per rubare quello che pensano sia un semplice documento. Purtroppo il loro piano va terribilmente storto. La ricerca di chi li ha assunti li intreccia attraverso tutti i gradi della città, lacerata ma in continuo cambiamento.

“No Sudden Move” sarà presentato in anteprima al Tribeca Film Festival il 18 giugno, prima di debuttare in esclusiva su HBO Max il 1 luglio