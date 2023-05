Nintendo, il futuro del cinema: nuovi progetti cinematografici in arrivo

Nintendo ha annunciato di essere al lavoro su nuovi film basati sui suoi celebri videogiochi, dopo il successo di Super Mario Bros. – Il film. La notizia ha scatenato l’entusiasmo dei fan e degli appassionati, che si chiedono quali saranno le prossime IP adattate per il grande schermo e quale sarà il tipo di produzione scelto.

Le dichiarazioni di Shigeru Miyamoto, uno dei creatori di Mario e di molti altri personaggi Nintendo, hanno lasciato molte domande aperte riguardo ai dettagli dei nuovi progetti. Ci si chiede, ad esempio, quali videogiochi potrebbero essere adattati al cinema, se si tratterà di prodotti animati o live action e quale sarà il partner cinematografico coinvolto.

I possibili adattamenti

Tra le saghe più richieste dai fan ci sono sicuramente The Legend of Zelda e Metroid, due titoli che hanno una vasta e appassionata base di fan. Tuttavia, altri giochi come Splatoon, Pikmin e Animal Crossing potrebbero diventare oggetto di interesse per il grande schermo.

L’annuncio di Miyamoto non ha fornito alcun dettaglio su quali IP verranno sviluppate per il cinema, ma molte voci di corridoio suggeriscono che Nintendo potrebbe optare per una strategia di espansione dell’universo dei suoi personaggi, creando spin-off e storie parallele.

Animazione o live action?

Un’altra questione aperta riguarda il tipo di produzione scelto per i nuovi film Nintendo. Super Mario Bros. – Il film del 1993 fu un tentativo di realizzare un adattamento live action, ma il risultato fu deludente sia dal punto di vista critico che commerciale.

Oggi, con le tecnologie digitali avanzate, sarebbe possibile realizzare un adattamento live action molto più convincente, ma Nintendo sembra ancora indecisa su questa scelta. Potrebbe essere che la compagnia voglia rimanere sulla strada dell’animazione, che ha già dimostrato di funzionare con il film di Mario.

La collaborazione con Illumination, lo studio di animazione della Universal Pictures, potrebbe non essere scontata per i nuovi progetti, ma Nintendo ha ancora molte carte in mano e potrebbe decidere di scegliere un altro partner cinematografico.

Il successo di Super Mario Bros. – Il film

Super Mario Bros. – Il film ha incassato cifre record in tutto il mondo, diventando il film più redditizio basato su un videogioco. Tuttavia, la pellicola ha ricevuto critiche miste dalla critica specializzata, con un punteggio del 59% su Rotten Tomatoes e 46 su 100 su Metacritic.

Nonostante ciò, il successo commerciale di Super Mario Bros. – Il film ha dimostrato che c’è un grande potenziale dietro l’adattamento cinematografico dei videogiochi e ha aperto la strada a nuovi progetti in questo ambito.