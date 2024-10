Nikka Costa: il ritorno della cantante con origini italiane tra canzoni iconiche e nuove sonorità

Nikka Costa, celebre cantante con origini italiane, si prepara a tornare nel panorama musicale italiano. Ospite di Mara Venier a “Domenica In“, la 52enne artista parla del Festival di Sanremo, della sua storica hit “On My Own” e dell’uscita del suo ultimo album “Dirty Disco“. Mentre il rap e le nuove tendenze musicali si affermano, Costa riflette sulle sue influenze e sull’industria musicale odierna.

la carriera di nikka costa e l’eredità musicale

Nikka Costa è cresciuta nella musica, figlia del noto compositore e arrangiatore Don Costa, che ha collaborato con icone come Frank Sinatra e Barbra Streisand. La sua carriera è iniziata precocemente, con la celebre canzone “On My Own“, presentata per la prima volta al pubblico italiano nel 1981, quando Nikka aveva solo nove anni. La canzone, che parla di solitudine e resilienza, ha assunto un nuovo significato dopo la prematura morte del padre a soli due anni di distanza.

Il Festival di Sanremo, che ha visto il suo debutto, è cambiato notevolmente nel corso degli anni, ed è un palcoscenico ambito per gli artisti. Costa ha espresso un chiaro interesse a tornare, enfatizzando il suo affetto per la musica italiana e il desiderio di eseguire nuovamente “On My Own“. La sua prossima partecipazione al programma “Domenica In” rappresenta un passo importante verso il suo ritorno nella scena musicale italiana.

Il suo nuovo album “Dirty Disco” segna una ripresa dopo sei anni di silenzio, presentando un tributo alle sonorità degli anni ’70 e ’80. Nel disco, Costa rivela come queste influenze siano tuttora presenti in molta della musica pop contemporanea. La sua analisi dell’industria musicale riflette una profonda comprensione delle radici della musica pop, rendendo omaggio a un’epoca che ha plasmato la sua carriera.

l’influenza del rap nella musica attuale

Nikka Costa ha dichiarato di non sentirsi più attratta dalla musica pop attuale e di preferire il rap, citando artisti come Childish Gambino e Kendrick Lamar come sue principali influenze. Questa evoluzione nel suo gusto musicale riflette un cambiamento più ampio nella musica contemporanea, dove il pop e l’hip hop si intrecciano.

Nel 2001, Costa ha anticipato questa miscela di generi con l’album “Everybody Got Their Something“, che ha portato l’hip hop nel pop, creando una fusione musicale innovativa. Parlando dell’industria musicale moderna, Costa ha chiarito che, sebbene il pop possa sembrare superficiale, ci sono anche artisti come Taylor Swift che rappresentano un modello positivo. La sua attenzione alla narrativa e alla connessione fra le persone attraverso la musica la distingue dalle popstar più convenzionali.

La cantante ha anche espresso il suo sostegno per l’elezione di Kamala Harris e il suo disprezzo per l’era Trump, dimostrando un impegno attivo nella società. La sua lunga carriera e il suo giudizio critico sull’industria musicale attuale la pongono come una figura di spicco in un mondo dominato dal pop. Tra i suoi ricordi, c’è anche l’impedimento del padre a lanciare “On My Own” negli Stati Uniti, un gesto pensato per proteggerla dagli aspetti negativi del business musicale americano.

discussione sui festini e cultura pop

Nikka Costa si trova a riflettere sui recenti eventi che hanno coinvolto numerosi personaggi del mondo della musica e dello spettacolo, in particolare i festini di Puff Daddy, recentemente oggetto di intense indagini giornalistiche. Le accuse contro di lui hanno riacceso il dibattito sui lati oscuri del mondo dello spettacolo, ma Costa ha sottolineato di non avere esperienza diretta con tali situazioni, ringraziando il destino di non essere mai stata coinvolta in quei festini.

La cantante ha così posto l’accento su come l’industria musicale possa spesso essere pericolosa e piena di insidie. Tuttavia, il suo resoconto personale si allinea con una visione più positiva della musica. Costa si prepara anche a un possibile ritorno in Italia per un tour, affermando il legame profondo con le sue origini italiane e l’importanza della sua identità culturale, che è sempre stata una parte fondamentale del suo percorso artistico.

Mentre la musica continua a cambiare e ad evolversi, l’impatto di Nikka Costa rimane significativo. Con la sua capacità di integrare stili diversi e il suo occhio critico sull’industria, la cantante si posiziona come una continua fonte d’ispirazione per le future generazioni di artisti, dimostrando che la musica è un linguaggio senza tempo, capace di attraversare frontiere culturali e generazionali.