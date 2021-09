Night Teeth: Megan Fox e Sydney Sweeney vampiri sexy

É stato rilasciato il trailer di “Night Teeth”, film che annovera la presenza nel cast di Megan Fox e Sydney Sweeney, e che sarà disponibile a partire dal 20 settembre su Netflix in occasione di una programmazione speciale dedicata a Halloween.

Night Teeth: una folle notte con i vampiri

Il trailer di “Night Teeth” ci presenta un’ambientazione glamour con luci al neon, in cui sexy vampiri si muovono in un ambiente moderno. Tra le interpreti anche Megan Fox e Sydney Sweeney.

Nel trailer Benny (Jorge Lendeborg Jr.), un giovane autista entra in contatto con due ragazze ( Debby Ryan e Lucy Fry ), che passano da una festa all’altra nel corso di tutta una notte. A quanto pare, queste due donne sono in realtà vampiri e fanno parte di una società segreta che controlla la città. Non ci vuole molto perché Benny si renda conto della situazione, ma a quel punto è già troppo tardi, è bloccato con il duo frenetico, nel bene e nel male. Fortunatamente per Benny, i due vampiri sembrano averlo preso in simpatia, il che potrebbe proteggere il giovane da altre creature che si scontrano nella notte.

Diretto da Adam Randall da una sceneggiatura di Brent Dillon, “Night Teeth” annovera nel suo cast anche Raúl Castillo, Alfie Allen, Alexander Ludwig. Il film è prodotto da Vincent Gatewood, Charles Morrison e Ben Pugh.

Night Teeth: la trama ufficiale

Per guadagnare qualche soldo in più, l’eccentrico studente universitario Benny (Jorge Lendeborg, Jr.) lavora come autista per una notte. Il suo compito consiste nel condurre due misteriose giovani donne (Debby Ryan e Lucy Fry) in giro per Los Angeles per una notte di feste. Preso dal fascino delle sue clienti, Benny scopre ben presto che le due hanno un’insaziabile sete di sangue. Inoltre il giovane viene catapultato nel mezzo di una guerra clandestina che contrappone tribù rivali di vampiri contro i protettori del mondo umano, guidati da suo fratello (Raúl Castillo), che non si fermerà davanti a nulla pur di rimandarli indietro nelle ombre. Con l’alba che si avvicina rapidamente, Benny è costretto a scegliere tra paura e tentazione se vuole rimanere in vita e salvare la Città degli Angeli.

Roberta Rosella

23/09/2021