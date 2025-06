Nicole Kidman torna in sala: cinque film imperdibili da vedere in streaming

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Nicole Kidman, attrice di fama mondiale e premio Oscar, torna a far parlare di sé grazie alla riedizione di “Dogville“, un film diretto da Lars von Trier che ha segnato la storia del cinema più di vent’anni fa. Questo capolavoro, che esplora temi complessi attraverso una narrazione audace, è nuovamente disponibile nelle sale italiane per un periodo limitato. In questo articolo, proponiamo cinque film in streaming che evidenziano il talento straordinario della Kidman, offrendo un viaggio attraverso le sue interpretazioni più memorabili.

Eyes wide shut: un viaggio nel subconscio

“Eyes Wide Shut“, uscito nel 1999, rappresenta l’ultima opera di Stanley Kubrick. In questo film, Nicole Kidman interpreta Alice Harford, una donna che, insieme al marito Bill, interpretato da Tom Cruise, si ritrova coinvolta in un mondo di segreti e desideri inconfessabili. La pellicola si distingue per la sua capacità di esplorare il subconscio umano, affrontando tematiche di gelosia e ambiguità sessuale. La performance della Kidman è stata acclamata dalla critica, che ha sottolineato la sua abilità nel trasmettere emozioni complesse e sfumate. “Eyes Wide Shut” è disponibile su diverse piattaforme di streaming, tra cui Rakuten TV, Google Play e Apple iTunes.

The others: un horror che emoziona

Nel 2001, Nicole Kidman ha recitato in “The Others“, un film diretto da Alejandro Amenábar che ha riscosso un enorme successo di pubblico e critica. La storia ruota attorno a Grace, una madre che vive in una villa isolata con i suoi due figli, affetti da una rara malattia che li rende sensibili alla luce. La tensione cresce man mano che eventi inquietanti iniziano a verificarsi nella casa. Kidman offre una performance intensa e toccante, supportata da un cast di talentuosi attori, tra cui Christopher Eccleston e Fionnula Flanagan. “The Others” è considerato uno dei migliori horror del nuovo millennio e può essere visto su Google Play, Apple iTunes e Amazon Prime Video.

The hours: un dramma toccante

Nel 2002, Nicole Kidman ha vinto l’Oscar per la sua interpretazione in “The Hours“, un film diretto da Stephen Daldry che intreccia le storie di tre donne in epoche diverse, tutte collegate dall’opera di Virginia Woolf. La performance della Kidman è stata descritta come vibrante e profonda, capace di esprimere il dolore e la fragilità dei suoi personaggi. Il film vanta anche un cast eccezionale, con Meryl Streep e Julianne Moore, e una colonna sonora di Philip Glass che arricchisce ulteriormente l’esperienza visiva. “The Hours” è disponibile su Google Play, Apple iTunes e TIMVision.

L’inganno: un adattamento intrigante

“L’inganno“, uscito nel 2017 e diretto da Sofia Coppola, è un adattamento del film “La notte brava del soldato Jonathan“. In questa pellicola, Nicole Kidman interpreta una matriarca che gestisce una scuola per ragazze durante la Guerra Civile Americana. La sua interpretazione è caratterizzata da una presenza magnetica e da una certa ambiguità. Il film, che presenta un cast prevalentemente femminile, ha ricevuto recensioni miste, ma la performance della Kidman è stata elogiata. “L’inganno” è disponibile su Rakuten TV e Amazon Prime Video.

The northman: un’epopea visivamente straordinaria

Nel 2022, Nicole Kidman ha preso parte a “The Northman“, un film diretto da Robert Eggers che esplora temi di vendetta e violenza in un contesto storico vichingo. In questa pellicola, Kidman interpreta un ruolo inusuale, mostrando un lato oscuro e complesso del suo personaggio. Il film è caratterizzato da una regia audace e da una cinematografia mozzafiato, con un cast che include Alexander Skarsgård, Anya Taylor-Joy e Willem Dafoe. “The Northman” è disponibile su Rakuten TV, Google Play, Apple iTunes, Netflix e Amazon Prime Video.

Questi cinque film offrono un’ottima opportunità per riscoprire il talento di Nicole Kidman, una delle attrici più versatili e rispettate del panorama cinematografico contemporaneo.

