Nicole Kidman si trasforma per il sequel di Nine Perfect Strangers: ecco il suo nuovo look

Nicole Kidman, celebre attrice e vincitrice di un Premio Oscar, continua a sorprendere il pubblico con la sua versatilità. Dopo il successo di “Babygirl“, un thriller erotico presentato alla Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia, Kidman torna a far parlare di sé per un cambiamento radicale nel suo aspetto, legato al suo ruolo nella seconda stagione di “Nine Perfect Strangers“. La sua nuova immagine non è solo una questione di stile, ma riflette anche l’evoluzione del suo personaggio nella serie.

Un cambiamento radicale per Nicole Kidman

Nicole Kidman è conosciuta per il suo iconico look, caratterizzato da lunghi capelli biondi e occhi azzurri penetranti. Tuttavia, a quasi 58 anni, l’attrice ha deciso di abbracciare un nuovo stile. Recentemente, in “Holland“, disponibile su Prime Video, ha sfoggiato un caschetto corto di colore ginger. Durante il tour promozionale, è stata vista con capelli lunghi e fluenti, ma anche raccolti in una coda di cavallo. Questo gioco di stili culmina con il suo aspetto attuale sul set di “Nine Perfect Strangers 2“, dove appare con un taglio di capelli corto e moderno, che la rende quasi irriconoscibile.

Nel sequel della serie, Kidman interpreta Masha, una guru che guida i partecipanti in un ritiro di benessere. La sua trasformazione include un caschetto razor cut di un biondo platino, che scende affilato fino alla clavicola, con una frangetta che incornicia il viso. Questa nuova acconciatura non solo rappresenta un cambiamento estetico, ma si allinea perfettamente con le tendenze primaverili del 2025.

La trama di Nine Perfect Strangers 2

La seconda stagione di “Nine Perfect Strangers“, in arrivo su Prime Video il 22 maggio, promette di portare il pubblico in un viaggio emozionante. La storia ruota attorno a nove sconosciuti, ognuno con il proprio bagaglio di esperienze e traumi, che vengono invitati da Masha a partecipare a un ritiro di benessere sulle Alpi austriache. Questo ambiente mozzafiato, caratterizzato da paesaggi innevati e atmosfere glaciali, diventa il palcoscenico ideale per le sfide che i partecipanti dovranno affrontare.

Durante il ritiro, Masha guiderà i nove protagonisti oltre i loro limiti fisici e psicologici, mettendo alla prova la loro resistenza e determinazione. La trama si sviluppa attorno alle interazioni tra i personaggi, ognuno dei quali scoprirà che le loro vite sono più collegate di quanto avessero mai immaginato. Masha, con il suo approccio poco convenzionale, sembra disposta a tutto pur di aiutare gli altri, inclusa se stessa.

Un look che riflette l’atmosfera della serie

La scelta del biondo platino da parte di Nicole Kidman non è casuale. Questo nuovo colore di capelli si integra perfettamente con l’ambientazione della serie, creando un contrasto visivo con le Alpi austriache. Il look essenziale e luminoso di Kidman, abbinato a un trucco sobrio, è studiato per fondersi con i paesaggi innevati, enfatizzando l’idea di trasformazione e rinascita che permea la trama.

In “Nine Perfect Strangers 2“, il cambiamento di Kidman non è solo estetico, ma rappresenta anche una nuova fase per il suo personaggio. La sua evoluzione visiva accompagna il viaggio emotivo dei protagonisti, rendendo la serie ancora più avvincente. Con l’arrivo della nuova stagione, i fan non vedono l’ora di scoprire come si svilupperà la storia e quali sorprese riserverà Masha ai suoi ospiti.

