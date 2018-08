Nicole Kidman è Gretchen Carlson in “Fair and Balanced”

Nicole Kidman è in trattativa per interpretare l’ex giornalista Gretchen Carlson nel film sul capo della Fox News Roger Ailes, dal titolo”Fair and Balanced”.

“Fair and Balanced”: il caso Rojer Ailes ex capo della Fox News

A dare per prima la notizia è stata la rivista Variety la quale riferisce che l’attrice Premio Oscar, Nicole Kidman è ufficialmente in trattativa con i produttori del film “Fair and Balanced” per interpretare il ruolo della giornalista di Fox News, Gretchen Carlson.

Nonostante non si hanno ancora molte notizie ufficiali su questo nuovo progetto cinematografico, quello che sappiamo invece con certezza è che la sceneggiatura sarà curata da Charles Randolph, già autore del film “La grande scommessa“, mentre, la regia è stata affidata ad Adam McKay. La trama di “Fair and Balanced” sarà incentrata sullo scandalo di Roger Ailes, l’ex capo di Fox News caduto in disgrazia e deceduto lo scorso maggio.

Se la notizia dell’accordo sarà confermata, Nicole Kidman si unirà al cast di “Fair and Balance” in cui già compare il nome della bellissima Charlize Theron che interpreterà un altro personaggio chiave del caso Aliers ovvero, l’ex-conduttrice di Fox News Megyn Kelly.

La pellicola sarà cura della Annapurna Pictures ed ha come obiettivo quello di raccontare le continue molestie sessuali che hanno afflitto gli uffici di Fox News e gli eventi che alla fine hanno costretto Roger Ailes ad abbandonare la rete.

Rojer Ailes è stato il capo della Fox News dal suo lancio nel 1996 fino a quando è stato estromesso dalla compagnia nel 2016 per accuse di molestie sessuali. La giornalista Gretchen Carlson, è colei che ha intentato una causa per molestie contro il capo della Fox aprendo il vaso di pandora e facendo esplodere il caso a livello mediatico. Dopo le dichiarazioni della Carlson saltarono fuori ulteriori rivelazioni, tra cui quella di Kelly l’ex conduttrice della Fox che sostenuto davanti alle autorità di aver ricevuto delle avance sessuali dal suo ex superiore, Rojer Aliers.

In attesa di sapere quali saranno gli altri attori che prenderanno parte a questo progetto cinematografico, vi ricordiamo che è stata, invece, ufficializzata la notizia di Russell Crowe che vestirà i panni Roger Ailes per la mini serie televisiva dal titolo “Showtime” anch’essa basata sul medesimo scandalo.

Chiara Broglietti

02/08/2018