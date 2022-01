Nicolas Cage: “Malignant” mi ha ispirato per Dracula

Nicolas Cage interpreterà Dracula nel film “Renfield”. La pellicola targata Universal, è una rivisitazione della classica storia horror di Bram Stoker, raccontata dal punto di vista di Renfield, per l’appunto, aiutante del Conte Dracula. Nicolas Cage ha dichiarato di aver cercato l’ispirazione nel recentissimo film horror di James Wan, “Malignant”, che probabilmente ha già acquisito lo status di cult.

Nicolas Cage cambia le carte in tavola nel film “Renfield”

“Renfield” segna un rinfrescante cambiamento per la Universal. In precedenza, la casa cinematografica, aveva cercato di sminuire il Marvel Cinematic Universe, nei suoi tentativi di rinnovare i suoi personaggi horror legacy per un pubblico contemporaneo. I commenti di Cage sul prendere ispirazione dal film “Malignant” potrebbero, invece, suggerire un nuovo modo di interpretare Dracula.

L’attore ha dichiarato:

“Voglio che il personaggio venga interpretato in un modo unico rispetto a come l’abbiamo visto fino ad ora. Sto pensando, infatti, di concentrarmi sul movimento del personaggio. Ho visto “Malignant” e ho osservato attentamente le sue mosse, guardando cosa si può raggiungere adottando il movimento unito alla voce.

Cage ha anche studiato le precedenti rappresentazioni del personaggio, come la performance di Bela Lugosi nel classico film del 1931 e la performance di Frank Langella nel film del 1979. Cage ha anche guardato il film Dracula di suo zio Francis Ford Coppola del 1992, definendolo sontuoso.

Ma ciò che rende “Renfield” diverso, ha detto, è che sarà una commedia, aggiungendo:

“Quando acquisisci il giusto mix di comicità e horror, come ad esempio nel film ” Un Lupo Mannaro americano a Londra”, è veramente uno spasso. Quello è il mio obiettivo, sto cercando qualcosa di nuovo da portare al personaggio, e arrivare a ottenere quel perfetto equilibrio tra commedia comica e horror”.

L’attore torna in carreggiata

Dopo una serie di uscite direct-to-video negli ultimi anni, il vincitore dell’Oscar sembra tornare in carreggiata. Protagonista, tra le performance più acclamate della sua carriera, nell film “Pig”, presto apparirà, con una versione esagerata di se stesso in “The Unbearable Weight of Massive Talent” , un film che prende in giro l’eccentrico personaggio sviluppato da Cage negli ultimi anni.

Diretto da Chris McKay, “Renfield” è scritto da Ryan Ridley (Rick e Morty) basato su un racconto originale di “The Walking Dead” di Robert Kirkman.

“Malignant” è stato uno delle tante vittime della controversa strategia di rilascio 2021 di Warner Bros, che ha deciso di far debuttare al cinema e sul servizio di streaming HBO Max lo stesso giorno, uccidendo le potenzialità al botteghino delle sue pellicole. Il film horror ha chiuso la sua corsa al botteghino con $ 34 milioni contro un budget dichiarato di $ 40 milioni.

Michela De Paolis

03\01\2022