Nicolas Cage, lo studio da 80 milioni di dollari ed Elon Musk

Le rivelazioni di Nicolas Cage al Jimmy Kimmel Live! in merito alla costruzione di uno studio cinematografico a Las Vegas da 80 milioni di dollari, non andata in porto a causa di Elon Musk. L’imprenditore è infatti arrivato nella città per investire i soldi nella società Tesla invece che nel suo studio cinematografico.

L’amore di Nicolas Cage per Las Vegas

Nicolas Cage vive a Las Vegas e la città è stata lo sfondo di alcuni dei suoi film come “Via da Las Vegas”, grazie al quale ha vinto l’Oscar come Miglior Attore, e “Mi gioco la moglie a Las Vegas”.

Queste le parole dell’interprete

“Las Vegas è stata buona con me, lo è davvero. È sia una piccola città che una grande città.”

Cage ha confermato di essersi originariamente trasferito a Las Vegas per motivi fiscali, ma “poi ho imparato ad amarla”. L’attore ha aggiunto: “Ho avuto grandi esperienze nel fare film lì. “Via da Las Vegas” è stato fantastico così come “Mi gioco la moglie a Las Vegas”. Ho provato a far costruire uno studio cinematografico lì e poi è arrivato Elon Musk, e tutti i soldi che ho ottenuto per lo studio cinematografico – ho ricevuto 80 milioni di dollari – li hanno messi nella società Tesla, che poi ironicamente ha prosciugato tutta l’acqua della città. Ma l’ho quasi capito, ho quasi avuto uno studio cinematografico”.

L’attuale impegno dell’attore

Cage è attualmente in tournée per la presentazione alla stampa di “The Unbearable Weight of Massive Talent”, in cui interpreta una versione romanzata di se stesso. La pellicola di Lionsgate uscirà nelle sale americane oggi. Il critico cinematografico capo di Variety, Owen Gleiberman, ha definito il film “una spiritosa meditazione” sull’eredità di Cage come attore, aggiungendo: “È una commedia commerciale che si diverte a prendere in giro Nicolas Cage, celebrando tutto ciò che lo rende Nicolas Cage – e, alla fine, diventando in realtà un film di Nicolas Cage, che si rivela sia una cosa sdolcinata che una cosa speciale”.

Ecco l’apparizione completa di Nicolas Cage su “Jimmy Kimmel Live”

Roberta Rosella

22/04/2022