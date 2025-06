Nicola, il figlio di Miriana Trevisan e Pago, racconta il suo legame con i genitori in TV

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Nicola, il giovane figlio di Miriana Trevisan e del noto cantante Pago, ha recentemente fatto il suo debutto televisivo nel programma “La Volta Buona“, condotto da Caterina Balivo. Durante l’intervista, il ragazzo ha aperto il suo cuore, rivelando dettagli intimi sul suo rapporto con i genitori e le sue aspirazioni future. Le sue parole hanno messo in luce un legame profondo, in particolare con la madre, che ha suscitato emozioni nel pubblico e in studio.

Il legame speciale con la madre

Nel corso della trasmissione, Nicola ha dedicato parole dolci e sincere a Miriana Trevisan, descrivendola come “stupenda” e una delle persone più belle che conosce. Ha affermato: “Per me è la donna più importante che rimarrà nella mia vita per sempre, insostituibile da nessuna”. Queste affermazioni hanno toccato profondamente Miriana, che era presente in studio e non ha potuto trattenere l’emozione. La loro relazione appare caratterizzata da un forte affetto e da una profonda connessione, elementi che emergono chiaramente dalle parole di Nicola. Questo legame speciale è un riflesso di un ambiente familiare in cui l’amore e il supporto reciproco sono fondamentali.

Il rapporto con il padre Pago

Quando si è trattato di parlare del padre, Nicola ha mostrato un lato più scherzoso, dichiarando: “Ora vivo con mamma, se penso di andare a vivere da solo con papà? Mai!”. Questa battuta ha strappato un sorriso al pubblico e ha rivelato un aspetto della sua personalità. Tuttavia, ha anche condiviso che non segue assiduamente le attività professionali del padre, affermando: “Non lo seguo quasi mai, ma non seguo neanche mamma”. Questo commento potrebbe suggerire una certa distanza rispetto al mondo dello spettacolo, nonostante il suo background familiare. La sua sincerità mette in evidenza un giovane che, pur vivendo in una famiglia di artisti, cerca di trovare la propria strada e il proprio spazio.

Considerazioni sul futuro

Riguardo ai suoi sogni e progetti futuri, Nicola ha confessato: “Cosa sogno di fare? In realtà non lo so, per ora vado a scuola; a 16 anni è difficile sapere cosa vuoi fare da grande. La musica mi piace tanto”. Queste parole rivelano un giovane in fase di esplorazione, che si trova di fronte alle sfide e alle incertezze tipiche dell’adolescenza. Il suo interesse per la musica potrebbe rappresentare una potenziale direzione futura, ma al momento sembra preferire concentrarsi sugli studi e sul vivere il presente. La sua sincerità e la sua apertura nel condividere i propri pensieri offrono uno spaccato autentico della vita di un ragazzo che, pur avendo genitori noti, desidera costruire la propria identità.

