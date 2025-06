Nick Mohammed lascia i fan in attesa sul futuro di Nate in Ted Lasso: cosa aspettarsi dalla stagione 4

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

La serie di successo Ted Lasso, disponibile su Apple TV+, si prepara a tornare con la sua quarta stagione, ma i fan sono in trepidante attesa per scoprire il destino di uno dei personaggi principali, Nathan ‘Nate’ Shelly, interpretato da Nick Mohammed. L’attore ha recentemente rilasciato alcune dichiarazioni che hanno alimentato le speculazioni riguardo alla sua presenza nel cast, lasciando i telespettatori con molte domande.

Le dichiarazioni di Nick Mohammed sul futuro di Nate

In un’intervista con Associated Press Entertainment, Nick Mohammed ha parlato del suo personaggio e del futuro della serie. L’attore ha confermato che la quarta stagione di Ted Lasso è in fase di realizzazione, ma ha anche sottolineato che non può rivelare molto riguardo al suo coinvolgimento. “Non posso dire molto oltre al fatto che sarà realizzata. Sarà sul calcio femminile di AFC Richmond. Chi sa se Nate sarà ancora lì? Dovremo scoprirlo”, ha affermato Mohammed, lasciando i fan in uno stato di incertezza.

Mohammed ha anche descritto Nate come un “grandioso allenatore di calcio” che, a questo punto della storia, potrebbe essersi allontanato dal team. Queste parole hanno sollevato interrogativi su quale sarà il percorso del personaggio nella nuova stagione e se avrà un ruolo significativo nella trama.

L’evoluzione del personaggio di Nate nella serie

Nella serie, il personaggio di Nate ha attraversato un’evoluzione complessa. Inizialmente, Nate è un assistente timido e insicuro, ma nel corso delle stagioni, grazie al suo talento, riesce a scalare la gerarchia nel mondo del calcio. Tuttavia, il successo porta con sé anche un lato oscuro: Nate si allea con l’ex marito di Rebecca Welton e si trasferisce al West Ham United, abbandonando il suo vecchio team.

Nella terza stagione, il personaggio intraprende un percorso di redenzione, chiedendo scusa ai suoi ex colleghi e cercando di riparare i danni causati dalle sue azioni. Questo sviluppo ha reso Nate un personaggio complesso e sfaccettato, capace di suscitare emozioni contrastanti nei fan.

Le attese per la quarta stagione e le riprese

I fan di Ted Lasso dovranno attendere con ansia per scoprire se Nick Mohammed tornerà nel ruolo di Nate nella quarta stagione. Le riprese sono previste per il mese di luglio, e le aspettative sono alte. La serie ha guadagnato una base di fan devoti grazie alla sua scrittura intelligente e ai personaggi ben sviluppati.

Hannah Waddingham, che interpreta Rebecca Welton, ha elogiato il lavoro degli autori, descrivendoli come “cavalieri jedi” e sottolineando l’importanza della diversità nel team di scrittura. “Abbiamo una stanza piena di uomini che sono davvero femministi. Quindi ci sono delle donne favolose e gli uomini che sono coinvolti, e penso che si possa vedere realmente quella situazione negli script”, ha dichiarato Waddingham, evidenziando l’impegno della serie nel rappresentare storie autentiche e significative.

Con l’attesa che cresce, i fan di Ted Lasso possono solo sperare che Nate torni a far parte della storia, continuando il suo viaggio di crescita e redenzione.

