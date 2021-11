“Spider-Man: No Way Home” è il nuovo film che vede come protagonisti i cattivi dei film dedicati a “Spider-Man”, sotto la regia di Sam Raimi e Marc Webb.

Nicholas Hammond non farà parte del cast

L’ex attore ed interprete dell’Uomo Ragno, Nicholas Hammond, che ha indossa i panni di Peter Parker/Spider-Man nella serie televisiva “The Amazing Spider-Man” negli anni ’70, ha recentemente confermato che non farà parte del film e non gli è stato nemmeno chiesto.

Hammond ha interpretato Spider-Man dal 1977 al 1979 nella serie della CBS che, nonostante fosse popolare per gli ascolti, è stata cancellata dopo due stagioni e solo 13 episodi, compreso il film pilota. Solo il pilota e due coppie di episodi sono stati infine rilasciati come film a livello internazionale dalla Columbia Pictures.

Nella sua intervista a The Hollywood Reporter l’attore ha dichiarato:

“Penso che sarebbe stato molto divertente. Speravo davvero di essere contattato, ma sfortunatamente non è successo.

Parlando invece delle varie interpretazioni che l’uomo-ragno ha avuto del corso degli anni, confessa che quella di Tom Holland è stata quella più simile a ciò che stava cercando di fare negli anni ’70.

“La versione di Tom Holland è la più vicina a quello che stavamo facendo allora, cercare di renderlo un vero uomo. Serviva qualcuno che si potesse davvero dimenticare di avere questi poteri e farsi coinvolgere dalla storia di Peter”.

Le ultime novità sul film

Anche se Nicholas Hammond non apparirà in “Spider-Man: No Way Home” , i fan sperano ancora che Maguire e Garfield possano apparire. L’hype per il film, così come le voci, sono scoppiate ai massimi storici e, lunedì, un nuovo spot televisivo per l’attesissimo film è emerso sui social media, sebbene non contenga nuovi filmati.

Di recente è stata pubblicata anche la locandina ufficiale del film che uscirà nelle sale il prossimo 17 dicembre.

La trama di “Spider-Man: No Way Home”

Per la prima volta nella storia del cinema di Spider-Man, il nostro gentile eroe di quartiere viene smascherato e non è più in grado di separare la sua vita normale dal suo ruolo di supereroe. Quando chiede aiuto al Dottor Strange la posta in gioco diventa ancora più pericolosa, costringendolo a scoprire cosa significa veramente essere Spider-Man.

Eleonora De Sanctis

09/11/2021