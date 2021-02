Neve Campbell ha firmato per un ruolo da protagonista nella serie “The Lincoln Lawyer” che è stata recentemente annunciata su Netflix.

The Lincoln Lawyer: da famoso film a serie Tv

“The Lincoln Lawyer” è un film del 2011 diretto da Brad Furman, tratto dalla collana di romanzi bestseller dell’autore Michael Connelly. Oggi, “The Lincoln Lawyer” diventa una serie Tv Netflix, anch’essa basata sui romanzi di Connelly. Alla serie lavorano come co-sceneggiatori e produttori esecutivi David E. Kelley e Ted Humphrey. Connelly sarà anche produttore esecutivo insieme a Ross Fineman.

“The Lincoln Lawyer” vedrà recitare Neve Campbell nel ruolo di Maggie McPherson, la la prima ex moglie di Mickey Haller. Manuel Garcia-Rulfo, nei panni di Mickey, rivestirà il ruolo di dirigente del suo studio legale dal sedile posteriore della sua Lincoln Town Car.

Neve Campbell nei panni di Maggie McPherson

Maggie è un’appassionata vice procuratore distrettuale, conosciuta dai colleghi come “Maggie McFierce” per la sua incrollabile dedizione al lavoro. Sebbene tra Mickey e Maggie scoppino tensioni frequenti, sia professionali che personali, li unisce un profondo legame che li spinge ad occuparsi l’uno dell’altra. I due sono anche co-genitori intensamente leali e amorevoli verso la loro figlia adolescente, Hayley.

Il ruolo di Maggie riporta Campbell su Netflix dopo averla vista in due stagioni dello streaming-show di successo “House of Cards”. Inoltre, di recente ha recitato nel film Disney+ “Clouds” e al fianco di Dwayne Johnson in “Skyscraper” della Universal Pictures. Campebell è conosciuta anche per il suo ruolo da protagonista nella serie di film “Scream”, che riprenderà nel prossimo reboot, nonché per la serie di successo “Party of Five”.

Giulia Cirenei

01/02/2021