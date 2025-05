Neve Campbell nel Marvel Cinematic Universe: il possibile ruolo di Polaris e il futuro degli X-Men

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Con l’attesa per il rilancio degli X-Men da parte dei Marvel Studios, emergono nuove e intriganti indiscrezioni riguardanti il casting. Tra le notizie più interessanti, si segnala la possibile partecipazione di Neve Campbell, nota per il suo ruolo nella saga di Scream, che potrebbe interpretare Polaris, uno dei personaggi mutanti più emblematici dell’universo Marvel. Questa notizia ha suscitato grande entusiasmo tra i fan, alimentando le aspettative per il futuro del franchise.

Neve Campbell e il suo coinvolgimento in X-Men ’97

Secondo quanto riportato dallo scooper MTTSH, Neve Campbell non solo sarebbe stata scelta per il ruolo di Polaris, ma per il momento presterà la sua voce al personaggio nella seconda stagione di X-Men ’97, la serie animata revival disponibile su Disney+. Sebbene non ci siano conferme ufficiali riguardo a un’apparizione live-action, il coinvolgimento dell’attrice nella serie animata potrebbe rappresentare un passo significativo verso un suo ingresso nel Marvel Cinematic Universe. Questo potrebbe aprire la strada a future apparizioni sul grande schermo, rendendo i fan ansiosi di scoprire come si svilupperà la sua carriera all’interno del franchise.

Chi è Polaris?

Polaris, il cui vero nome è Lorna Dane, è un personaggio che ha fatto la sua prima apparizione alla fine degli anni ’60. La sua storia è complessa e affascinante, caratterizzata da traumi psicologici e da un percorso che l’ha vista oscillare tra il bene e il male. Rivelata come figlia biologica di Magneto, Polaris condivide con lui poteri magnetici straordinari. Nel corso degli anni, ha assunto diverse identità, tra cui Malice e Pestilenza, diventando uno dei Cavalieri di Apocalisse. La sua evoluzione come personaggio ha reso Polaris una figura iconica nel panorama dei mutanti, e la sua presenza nella serie animata e nei futuri film potrebbe arricchire ulteriormente la narrazione.

Il futuro degli X-Men al cinema

L’ingresso di Neve Campbell nel cast vocale di X-Men ’97 potrebbe essere solo l’inizio di un percorso più ampio per gli X-Men nel Marvel Cinematic Universe. Le voci circolanti suggeriscono che Polaris potrebbe avere un ruolo centrale nella “prima generazione” di X-Men nel reboot del MCU. Si ipotizza che potrebbe apparire accanto a diversi attori della saga targata 20th Century Fox, attesi in film come Avengers: Doomsday o Secret Wars. Questo scenario ha alimentato l’entusiasmo dei fan, che attendono con trepidazione di vedere come verranno integrati i personaggi storici nel nuovo contesto cinematografico.

Possibili nuovi volti nel cast degli X-Men

Oltre a Neve Campbell, continuano a circolare nomi di attori in trattativa con i Marvel Studios per interpretare ruoli chiave nel nuovo progetto. Secondo Jeff Sneider, Harris Dickinson, Margaret Qualley e Julia Butters sono tra i candidati per i ruoli di Ciclope, Rogue e Kitty Pryde, sebbene nulla sia stato confermato ufficialmente. Altri nomi emersi includono David Jonsson, noto per il suo ruolo in Alien: Romulus, per un ruolo misterioso, e la giovane Trinity Bliss, vista in Avatar: La via dell’acqua, che potrebbe interpretare Jubilee. Anche Hunter Schafer è stata menzionata come possibile Mystica, mentre Ayo Edebiri potrebbe vestire i panni di Tempesta. Infine, Javier Bardem è stato accostato a un’eventuale incarnazione di Mr. Sinister.

Piani a lungo termine per gli X-Men

In una recente intervista, Kevin Feige ha rivelato che i Marvel Studios hanno piani a lungo termine per integrare gli X-Men nel Marvel Cinematic Universe. Ha dichiarato: “Nei prossimi film inizieremo a vedere volti noti tra i mutanti. Dopo Secret Wars, entreremo in una nuova fase per gli X-Men. È un sogno che si realizza: finalmente abbiamo di nuovo la possibilità di raccontare le loro storie”. Con un reboot in fase di sviluppo, una serie animata in corso e un casting in fermento, il ritorno degli X-Men sembra più vicino che mai, promettendo di affascinare i fan di vecchia data e di attrarne di nuovi.

