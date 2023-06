Netflix: tutte le nuove uscite sulla piattaforma nel mese di Luglio 2023

Dopo le moltissime cancellazioni dei precedenti mesi, come ogni mese Netflix ci propone nuove serie da scoprire o nuove stagioni tanto attese. Nonostante negli ultimi mesi non siano stati il massimo per la piattaforma tra scioperi e cancellazioni di abbonamenti, Netflix rimane il colosso tra le piattaforme, portando sempre nuovi prodotti. Non vedete l’ora di scoprire quale siano le serie in uscita a Luglio? Ecco a voi la lista!

Indice

The Witcher 3 – seconda parte

Tra le prime uscite di Luglio più attese c’è la terza stagione di The Witcher, divisa in ben due parti. Mentre la prima uscirà su Netflix il 29 Giugno, la seconda sarà disponibile a partire dal 27 Luglio e vedrà per l’ultima volta Henry Cavill nei panni di Geralt. In questa nuova stagione torneremo a seguire le vicende che vedono protagonista il trio formato da: Geralt, Cirilla e Yennefer. Quest’ultima, investita del compito di educare Cirilla alla magia, si trasporterà erroneamente in un campo di battaglia che getterà i tre in nuove avventure e lunghe peripezie.

The Lincoln Lawyer – Seconda stagione

L’avvocato anticonformista Mickey Haller torna su Netflix per una seconda stagione che lo vede – di nuovo – dirigere uno studio legale dalla sua Lincoln. La serie, tratta dai bestseller dello scrittore Michael Connelly, segue il protagonista nell’affrontare casi di vario tipo nella città di Los Angeles. Si tratta di un dramma legale attraversato da tematiche come la legalità, la moralità e la fragilità umana che ha come protagonista un avvocato alquanto ambiguo e controcorrente che porterà avanti il suo percorso dal sedile della sua auto alle aule del tribunale.

Il Colore delle Magnolie – terza stagione

Tra le nuove stagioni che torneranno sulla piattaforma a Luglio c’è Il Colore della Magnolie, una serie che vede protagoniste tre migliori amiche – Helen, Dana e Maddie – cresciute nel South Caroline, dove tutti i pettegolezzi volano veloci e tutti sanno tutto di tutti. In questa nuova stagione vedremo ognuna delle tre amiche alle prese con qualche problema: Maddie cerca di aiutare Cal a controllare le emozioni, Helen prenderà decisioni difficili sugli uomini e Dana dovrà prendere delle decisioni importanti per la comunità. La serie, che punta ad un target più femminile, vuole essere una storia di rivalsa, amore e quotidianità in perfetto Virgin River. Nonostante i cliché siano molti e la trama può risultare – alle volte – scontata, questa nuova stagione – in uscita il 20 Luglio – sembra essere ben attesa.

Il Principe

Altra uscita del mese di Luglio su Netflix è Il Principe, una docu-serie italiana basata sulle vicende che vedono protagonista Vittorio Emanuele di Savoia. La serie sarà composta da tre episodi e uscirà sulla piattaforma il 4 Luglio. Partendo dagli eventi del 18 Agosto 1978, la serie ripercorre la vita di Emanuele di Savoia, l’ultimo erede al trono. Oltre a trattare di vicende storiche già conosciute, la serie andrà a scavare nel profondo delle relazioni tra Emanuele e la sua famiglia, andando a mostrare dinamiche mai trattate apertamente fino a questo momento.

Altre uscite di Luglio

Oltre alle serie più attese come The Witcher e The Lincoln Lawyer, sulla piattaforma di Netflix usciranno anche serie come la seconda stagione di Di Nuovo 15 anni – una serie teen drama con protagonista una ragazza di nome Anita – Dai 19 ai 20 – un reality, e Quarterback, la prima stagione di una serie sportiva.