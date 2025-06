Netflix TUDUM 2025: Tutte le novità e gli annunci dall’evento di Los Angeles

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

L’evento Netflix TUDUM 2025, tenutosi al Kia Forum di Los Angeles nella notte tra il 31 maggio e il 1 giugno, ha portato con sé una serie di annunci e anteprime che hanno entusiasmato i fan di tutto il mondo. Con una lineup di star di prim’ordine e performance indimenticabili, l’evento ha celebrato le storie e i personaggi che hanno segnato la cultura pop. Condotto da Sofia Carson, l’evento ha unito fan e celebrità in un’atmosfera di festa e anticipazione.

Le serie tv più attese: annunci e anteprime

Squid Game 3

L’evento è iniziato con una spettacolare esibizione delle guardie rosa di Squid Game, che hanno catturato l’attenzione del pubblico. I membri del cast, tra cui Lee Jung-jae, Lee Byung-hun, Park Sung-hoon, Kang Ae-sim e Choi Seung-hyun, hanno presentato in esclusiva il trailer della terza stagione. I fan possono aspettarsi che i giochi finali inizino il 27 giugno 2025, quando la stagione sarà disponibile su Netflix.

One Piece 2

Il cast di One Piece, composto da Iñaki Godoy, Mackenyu, Emily Rudd, Jacob Romero e Taz Skylar, ha svelato un’anteprima della seconda stagione, attesa per il 2026. Durante l’evento, è stato mostrato un primo sguardo al personaggio di Tony Tony Chopper, che sarà doppiato da Mikaela Hoover nella versione originale. I fan sono ansiosi di scoprire come si svilupperà la storia.

Stranger Things 5

Le star di Stranger Things, tra cui Finn Wolfhard, Noah Schnapp e Caleb McLaughlin, hanno reso omaggio all’eredità della serie. Con il supporto di Millie Bobby Brown e Gaten Matarazzo, hanno annunciato che la quinta e ultima stagione arriverà su Netflix in tre parti. La prima parte, contenente i primi quattro episodi, sarà disponibile dal 27 novembre 2025, mentre la seconda parte arriverà il 26 dicembre 2025. L’episodio finale è previsto per il 1° gennaio 2026.

Mercoledì 2

Il cast di Mercoledì, tra cui Jenna Ortega e Luis Guzmán, ha presentato i primi sei minuti della seconda stagione, in arrivo il 6 agosto e il 3 settembre. Durante l’evento, Lady Gaga è stata annunciata come guest star della seconda parte, interpretando un’insegnante di Nevermore che incrocerà il cammino della protagonista.

I film più attesi: novità e teaser

Wake Up Dead Man: Knives Out

Il cast di Wake Up Dead Man: Knives Out, tra cui Daniel Craig, Glenn Close e Mila Kunis, ha condiviso un’anteprima del film, previsto su Netflix per il 12 dicembre 2025. Il regista Rian Johnson ha anche rivelato alcuni dettagli sul progetto, suscitando l’interesse dei fan.

The Rip

Matt Damon, Ben Affleck e Steven Yeun hanno presentato un teaser per The Rip, un film che esplora la crisi di fiducia di una squadra di poliziotti di Miami. Il film debutterà su Netflix il 16 gennaio 2026, promettendo un’esperienza avvincente per gli spettatori.

Frankenstein

Guillermo Del Toro ha condiviso il suo percorso creativo per Frankenstein, insieme alle star Oscar Isaac e Mia Goth. Durante l’evento, è stato mostrato un teaser trailer esclusivo, aumentando l’attesa per il film.

Un tipo imprevedibile 2

Il cast di Un tipo imprevedibile 2 ha celebrato l’impatto culturale del film originale, con una sessione di domande e risposte moderata da Rich Eisen. Il trailer ufficiale del sequel è stato presentato, e il film è previsto per il 25 luglio 2025.

Le celebrità presenti al Netflix TUDUM 2025

L’evento ha visto la partecipazione di numerose star, tra cui Ben Affleck, Daniel Craig, Lady Gaga, e molti altri. La presenza di queste celebrità ha reso l’evento ancora più memorabile, creando un’atmosfera di entusiasmo e celebrazione per i fan di Netflix. L’evento ha dimostrato ancora una volta l’impatto significativo che Netflix ha sulla cultura popolare e sull’intrattenimento globale.

