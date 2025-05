Netflix: tre nuovi film da non perdere in arrivo a maggio 2025

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Il catalogo di Netflix si arricchisce continuamente di nuove proposte, e maggio 2025 non fa eccezione. Tra le ultime aggiunte, ci sono tre film che meritano particolare attenzione. Dalla commedia ispirata a una storia vera a un dramma avvincente, fino a un atteso capitolo di una saga horror, i titoli in arrivo promettono di intrattenere e coinvolgere il pubblico.

L’ultima partita di Go: un dramma avvincente con Lee Byung-hun

Uno dei film più attesi è “L’ultima partita di Go“, che vede come protagonista Lee Byung-hun, noto per il suo ruolo iconico nel popolare “Squid Game“. La pellicola racconta la storia di un esperto giocatore di Go che scopre un giovane talento, un ragazzino dotato di abilità straordinarie ma poco motivato ad allenarsi. Deciso a guidarlo verso il successo, il maestro intraprende un percorso di insegnamento che si rivelerà cruciale per entrambi.

Con il passare del tempo, le strade dei due protagonisti si incroceranno nuovamente, portando a un confronto epico che metterà alla prova le loro capacità e la loro determinazione. “L’ultima partita di Go” non è solo una storia di sport, ma un racconto di crescita personale, relazioni e rivalità, che promette di catturare l’attenzione degli spettatori.

Nonnas: una commedia toccante con un cast stellare

Un altro titolo da non perdere è “Nonnas“, una commedia che mescola risate e momenti di commozione, ispirata a eventi reali. La trama segue le vicende di un uomo di New York che, dopo la morte della madre, decide di aprire un ristorante in suo onore. Per rendere omaggio alla sua eredità, assume un gruppo di nonne italiane come chef, dando vita a piatti tradizionali e storie affettuose.

Il film vanta un cast di tutto rispetto, con nomi noti come Vince Vaughn, Susan Sarandon, Lorraine Bracco, Linda Cardellini, Joe Manganiello e Drea De Matteo. “Nonnas” esplora temi di famiglia, tradizione e il potere della cucina nel creare legami, offrendo una visione calda e affettuosa della cultura italiana.

Fear Street – Prom Queen: il ritorno dell’horror teen

Infine, tra i titoli in arrivo su Netflix c’è “Fear Street – Prom Queen“, il nuovo capitolo della saga horror ispirata ai romanzi di R.L. Stine. Questo atteso film debutterà sulla piattaforma il 23 maggio 2025 e promette di continuare la tradizione di suspense e brividi che ha caratterizzato i precedenti capitoli.

La serie “Fear Street” ha già conquistato il pubblico con le sue storie avvincenti e i colpi di scena inaspettati, e “Prom Queen” si preannuncia come un’altra avventura da brivido per gli amanti del genere. Con un mix di teen drama e horror, il film esplorerà le dinamiche sociali e le paure adolescenziali, offrendo un’esperienza cinematografica intensa e coinvolgente.

Maggio 2025 si prospetta un mese ricco di novità su Netflix, con film che spaziano da dramma e commedia a horror, pronti a soddisfare i gusti di tutti gli spettatori.

