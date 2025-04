Netflix svela le prime immagini di The Old Guard 2: il sequel atteso dai fan

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

I fan del film d’azione soprannaturale “The Old Guard“, uscito nel 2020, possono finalmente esultare: Netflix ha rilasciato le prime immagini del sequel, “The Old Guard 2“, che sarà disponibile sulla piattaforma di streaming a partire dal 2 luglio 2025. Questo annuncio ha suscitato grande entusiasmo tra gli appassionati, che attendevano con trepidazione notizie sul seguito dell’acclamato adattamento del fumetto.

Ritardi nella promozione e cambiamenti interni

Nonostante le riprese di “The Old Guard 2” siano state completate da tempo, il materiale promozionale ha tardato ad arrivare. Questo ritardo è stato attribuito a significativi cambiamenti interni all’organizzazione di Netflix. In un’intervista con IGN, Charlize Theron, protagonista del film, ha spiegato che “Netflix ha attraversato un periodo di grandi cambiamenti. Siamo rimasti bloccati in questo processo e la post-produzione si è interrotta, credo, dopo appena cinque settimane”. Nonostante le difficoltà, Theron ha rassicurato i fan riguardo alla qualità del film, definendolo “davvero eccezionale” e sottolineando l’importanza del progetto per l’intero team creativo.

Una svolta drammatica per il personaggio di Andy

Nel sequel, la trama subirà una svolta significativa: Andy, il personaggio interpretato da Charlize Theron, ha perso la sua immortalità. Questo cambiamento rappresenta un punto cruciale nella narrazione, poiché “la posta in gioco non è mai stata così alta”, come ha dichiarato l’attrice. Con la consapevolezza di essere ora mortale, Andy affronta la possibilità concreta di morire durante le missioni. Questo nuovo stato di vulnerabilità influenzerà anche il suo stile di leadership: determinata a fare il maggior bene possibile prima della fine, Andy si prepara a guidare il suo team in situazioni sempre più rischiose.

Nuovi membri del cast e cambiamenti alla regia

Per questa seconda avventura, la regia è stata affidata a Victoria Mahoney, che subentra a Gina Prince-Bythewood. La sceneggiatura è stata scritta da Greg Rucka e Sarah L. Walker, mantenendo così una continuità con il primo film. Il cast originale, che include nomi come KiKi Layne, Marwan Kenzari, Luca Marinelli, Matthias Schoenaerts, Ngô Thanh Vân e Chiwetel Ejiofor, vedrà l’aggiunta di nuovi volti, i cui nomi non sono ancora stati rivelati.

Un film per gli amanti dell’azione

The Old Guard 2 sarà classificato come Rated R, il che promette scene di azione ancora più intense e realistiche rispetto al suo predecessore. Gli appassionati di film d’azione possono quindi aspettarsi un’esperienza visiva avvincente e coinvolgente. Con l’uscita delle prime immagini, l’attesa per il sequel si fa sempre più palpabile, e i fan non vedono l’ora di scoprire come si svilupperà la storia di Andy e del suo team.

