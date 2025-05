Netflix svela le prime immagini della seconda stagione di The Sandman: ecco i nuovi personaggi

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Con l’attesa che cresce per il ritorno di The Sandman, Netflix ha recentemente pubblicato le prime immagini ufficiali della seconda stagione, rivelando alcuni dei nuovi personaggi che faranno il loro debutto. La serie, ispirata al celebre fumetto di Neil Gaiman, si prepara a tornare con una stagione che promette di essere ricca di sorprese e colpi di scena.

I nuovi volti di The Sandman: Puck e Distruzione

Tra i personaggi che si uniscono al cast, spiccano Puck, interpretato da Jack Gleeson, e Distruzione, interpretato da Barry Sloane. Le immagini rilasciate mostrano i due attori nei loro ruoli, offrendo un primo sguardo su come appariranno nella serie. Puck, noto per la sua astuzia e il suo fascino, è una figura chiave che porterà una nuova dimensione alla trama. Distruzione, d’altra parte, è un personaggio complesso che ha scelto di abbandonare il suo regno e le responsabilità verso i suoi fratelli, creando un contrasto significativo con l’ordine cosmico.

La presenza di questi personaggi suggerisce che la stagione si sposterà verso tematiche più profonde e complesse, esplorando le dinamiche tra i vari membri della famiglia di Sogno. Distruzione, noto anche come Prodigio, rappresenta un ideale di libertà e ribellione, mentre Puck incarna l’ambiguità e il gioco, rendendo la narrazione ancora più intrigante.

Il cast e le nuove aggiunte

Oltre a Gleeson e Sloane, la seconda stagione di The Sandman accoglie altri nomi di rilievo. Adrian Lester interpreterà Destino, mentre Esmé Creed-Miles assumerà il ruolo di Delirio. Laurence O’Fuarain sarà Thor e Freddie Fox darà vita a Loki. Il cast si arricchisce ulteriormente con la presenza di Clive Russell nel ruolo di Odino, Ruairi O’Connor come Orfeo, Ann Skelly nei panni di Nuala, Douglas Booth come Cluracan, Indya Moore nel ruolo di Wanda e Steve Coogan, che presterà la voce al cane Barnabas.

Il protagonista Tom Sturridge tornerà nei panni di Sogno/Morfeo, presentando un look rinnovato che riflette l’evoluzione del suo personaggio. Questa varietà di personaggi e attori promette di arricchire ulteriormente la trama, offrendo al pubblico una visione più ampia dell’universo di The Sandman.

Data di uscita e attese per la stagione

Netflix ha annunciato che la seconda stagione di The Sandman sarà suddivisa in due parti. I primi sei episodi debutteranno il 3 luglio 2025, mentre gli ultimi cinque episodi saranno disponibili a partire dal 24 luglio 2025. Questa strategia di rilascio mira a mantenere alta l’attenzione del pubblico e a creare un’aspettativa crescente per la conclusione della storia.

La serie, prodotta da Allan Heinberg, David S. Goyer e Neil Gaiman, ha già conquistato il pubblico e la critica, affermandosi come una delle produzioni fantasy più apprezzate degli ultimi anni. La seconda stagione si preannuncia come un’opportunità per approfondire tematiche legate all’identità, alla libertà e al senso di responsabilità, elementi chiave che caratterizzano l’opera originale di Gaiman.

Con l’arrivo di nuovi personaggi e una trama sempre più intricata, The Sandman si prepara a offrire un’esperienza visiva e narrativa unica, continuando a esplorare i confini tra sogno e realtà.

