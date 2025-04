Netflix svela il trailer di Bet, la nuova serie ispirata al manga Kakegurui

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Netflix ha recentemente rilasciato il trailer di Bet, una serie che trae ispirazione dal manga Kakegurui, creato dall’autore Homura Kawamoto e dall’illustratore Toru Naomura. Questo atteso progetto debutterà sulla piattaforma di streaming il 15 maggio 2025, promettendo di portare sullo schermo un mix avvincente di dramma e tensione legato al mondo del gioco d’azzardo.

La trama di Bet

Bet si svolge all’interno di un prestigioso collegio frequentato dai figli delle personalità più influenti del mondo, tra cui politici e uomini d’affari. In questo ambiente elitario, il gioco d’azzardo non è solo un passatempo, ma una vera e propria questione di status sociale. La storia ruota attorno a Yumeko, una giovane studentessa che, con il suo talento nei giochi, attira l’attenzione del consiglio studentesco. Questo gruppo di potere, preoccupato dalla sua abilità, decide di mettere in atto strategie per fermarla e mantenere il controllo della gerarchia scolastica.

La serie si compone di dieci episodi, ciascuno dei quali esplorerà le dinamiche interne del collegio e i conflitti tra i personaggi. Il trailer, recentemente pubblicato, offre uno sguardo ai protagonisti e ai luoghi chiave in cui si sviluppano le vicende, creando un’atmosfera intrigante e carica di suspense.

Il cast e la produzione di Bet

Il ruolo di Yumeko è interpretato da Miku Martineau, nota per il suo lavoro in Star Trek: Section 31. Il cast è arricchito da attori come Ayo Solanke, Eve Edwards, Clara Alexandrova, Hunter Cardinal, Anwen O’Driscoll, Aviva Mongillo e Ryan Sutherland, ognuno dei quali porterà sullo schermo personaggi unici e complessi.

La serie è stata creata, diretta e prodotta da Simon Barry, un nome già noto nel panorama televisivo per il suo lavoro su Warrior Nun. L’approccio di Barry promette di mantenere l’intensità e la profondità emotiva che i fan del manga e delle precedenti adattazioni si aspettano.

Un’opera con una storia pregressa

Kakegurui, l’opera originale da cui Bet trae ispirazione, ha già avuto un adattamento animato nel 2017, composto da due stagioni. In questa versione, Saori Hayami ha prestato la voce a Yumeko Jabami, contribuendo a dare vita a un personaggio che ha catturato l’immaginazione di molti. Nel 2019, è stato realizzato anche un film live-action, con Minami Hamabe nel ruolo principale, che ha ulteriormente ampliato l’universo narrativo di Kakegurui.

Il manga, composto da 18 volumi, è stato pubblicato in Italia da J-Pop a partire da ottobre 2017, riscuotendo un buon successo tra i lettori. Con Bet, Netflix si prepara a portare questa storia avvincente a un pubblico ancora più vasto, combinando elementi di suspense e dramma in un contesto scolastico unico.

