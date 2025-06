Netflix svela i primi dettagli di “Mercoledì 2” con un’anteprima e il ruolo di Lady Gaga

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Copy Copied WhatsApp Facebook Twitter Telegram Email

L’attesa per la seconda stagione di “Mercoledì“, la serie di successo di Netflix diretta da Tim Burton, sta per giungere al termine. Dopo il trionfo della prima stagione, che ha catturato l’attenzione del pubblico grazie a momenti iconici e all’interpretazione di Jenna Ortega, il nuovo capitolo promette di essere ancora più avvincente. Con l’uscita prevista per quest’estate, Netflix ha recentemente rilasciato i primi sei minuti del primo episodio, suscitando grande entusiasmo tra i fan e rivelando anche la presenza di Lady Gaga nel cast.

I primi sei minuti di “Mercoledì 2“

Nel video rilasciato da Netflix, i fan possono intravedere la protagonista, Mercoledì Addams, mentre si gode le sue vacanze estive. Tuttavia, il relax è di breve durata, poiché la giovane si ritrova immediatamente coinvolta in un nuovo mistero. Un serial killer noto come Kansas City Scalper, interpretato da Haley Joel Osment, è in libertà e rappresenta una minaccia imminente.

Fin dalle prime scene, Mercoledì appare trasformata: i suoi poteri psichici si sono intensificati, ma sono anche più instabili. C’è un’aria di inquietudine che la circonda, suggerendo che ci siano forze più oscure in gioco. Nonostante il suo carattere freddo e l’ironia tagliente rimangano intatti, la tensione si fa palpabile e la posta in gioco si alza. La serie mantiene il suo tono gotico e grottesco, ma si preannuncia un’esplorazione più profonda della personalità di Mercoledì.

Con un’estetica visiva curata nei minimi dettagli e una trama che si fa più complessa, questa stagione sarà suddivisa in due parti. La prima parte debutterà su Netflix il 6 agosto, mentre i fan dovranno attendere fino al 3 settembre 2025 per la seconda parte. Nuovi personaggi e segreti in attesa di essere svelati arricchiranno ulteriormente l’universo di Nevermore, rendendo l’attesa ancora più avvincente. Mercoledì, interpretata da Jenna Ortega, si preannuncia come un personaggio sempre più potente e intrigante.

Il ruolo di Lady Gaga in “Mercoledì 2“

Oltre all’anteprima dei primi sei minuti, Netflix ha riservato un’altra sorpresa ai fan durante l’evento Tudum 2025, dedicato ai progetti della piattaforma. Lady Gaga, in qualità di guest star della nuova stagione, ha fatto un’entrata scenica che ha catturato l’attenzione di tutti. Con uno stile spooky-pop, è emersa da una bara accompagnata da ballerini in costume da zombie, esibendosi in un medley che include brani iconici come “Zombieboy“, “Bloody Mary” e “Abracadabra“. La performance ha rapidamente fatto il giro del web, contribuendo a creare un’ulteriore attesa per la sua apparizione nella serie.

Il personaggio di Lady Gaga, Rosaline Rotwood, è descritto come una leggendaria insegnante di Nevermore che incrocia il cammino di Mercoledì. La sua comparsa nei nuovi episodi è prevista a partire dalla seconda parte della stagione. Le speculazioni sul ruolo di Rosaline sono già in fermento: sarà una figura di supporto o un antagonista? I dettagli rimangono ancora avvolti nel mistero, ma l’interesse dei fan è palpabile.

Con l’arrivo di “Mercoledì 2“, Netflix continua a dimostrare la sua capacità di attrarre e intrattenere il pubblico, combinando elementi di horror, umorismo e un cast stellare. La serie si prepara a tornare con nuove avventure e colpi di scena, promettendo di mantenere viva la magia che ha reso il primo capitolo così amato.

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!