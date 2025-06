Netflix svela i dettagli della seconda stagione di Mercoledì al Tudum Live Event 2025

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Copy Copied WhatsApp Facebook Twitter Telegram Email

Al Tudum Live Event 2025, Netflix ha entusiasmato i fan della serie “Mercoledì” presentando i primi sei minuti della tanto attesa seconda stagione. Durante l’evento, sono stati rivelati anche i ruoli di due star di grande calibro: Lady Gaga e Haley Joel Osment. La serie, che ha riscosso un notevole successo, tornerà sulla piattaforma streaming il 6 agosto con la prima parte della nuova stagione, seguita da una seconda il 3 settembre.

Mercoledì: un ritorno atteso

La serie “Mercoledì“, che ha conquistato il pubblico grazie alla sua atmosfera gotica e ai personaggi eccentrici, riprenderà le avventure della giovane protagonista, interpretata da Jenna Ortega. Nella seconda stagione, Mercoledì Addams, la figlia della celebre famiglia, tornerà a frequentare la Nevermore Academy, una scuola per emarginati con abilità soprannaturali. Qui, la protagonista si troverà ad affrontare nuove sfide e nemici, mentre cerca di districarsi tra le complicate relazioni con familiari, amici e avversari storici.

La trama si preannuncia ricca di misteri e colpi di scena, con Mercoledì che dovrà affrontare un nuovo inquietante mistero soprannaturale. La sua personalità unica, caratterizzata da un’arguzia tagliente e un fascino impassibile, la guiderà attraverso un altro anno di situazioni bizzarre e affascinanti. I fan possono aspettarsi una narrazione avvincente che esplorerà ulteriormente il mondo oscuro e affascinante della famiglia Addams.

Nuovi personaggi e colpi di scena

La seconda stagione di “Mercoledì” porterà con sé una serie di nuovi personaggi, arricchendo ulteriormente l’universo narrativo della serie. Tra le novità, spicca il personaggio di Nonna Hester, interpretato da Joanna Lumley. Questa figura affascinante e benestante è la madre di Morticia e promette di aggiungere un ulteriore strato di complessità alla storia. Inoltre, Steve Buscemi interpreterà Barry Dort, il nuovo preside della Nevermore Academy, un ruolo che sicuramente porterà nuove dinamiche all’interno della scuola.

Un altro annuncio sorprendente è stato il coinvolgimento di Lady Gaga, che ha eseguito un mash-up di alcuni dei suoi brani più iconici durante l’evento. La pop star interpreterà Rosaline Rotwood, una leggendaria insegnante della Nevermore che avrà un ruolo significativo nell’evoluzione della trama. La sua presenza aggiunge un tocco di glamour e attesa alla serie, attirando ulteriormente l’attenzione del pubblico.

Il misterioso Scotennatore

Un altro personaggio chiave nella nuova stagione è lo Scotennatore, interpretato da Haley Joel Osment. Questo enigmatico serial killer di Kansas City ha affascinato Mercoledì sin da quando era bambina, creando un legame intrigante tra i due personaggi. La sua introduzione nella trama promette di portare tensione e suspense, mentre Mercoledì si confronta con le sue paure e ossessioni.

La combinazione di nuovi personaggi e trame avvincenti rende la seconda stagione di “Mercoledì” un evento da non perdere per gli appassionati della serie. Con la direzione di Tim Burton, il pubblico può aspettarsi un mix di umorismo nero, mistero e avventura, che ha reso la prima stagione così amata. Con il countdown già iniziato per il debutto della nuova stagione, l’attesa cresce e i fan sono pronti a immergersi nuovamente nel mondo affascinante e oscuro della famiglia Addams.

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!