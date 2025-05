Netflix rinnova Lupin per la quarta stagione: produzione in corso a Parigi

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

La notizia che i fan di Lupin attendevano con ansia è finalmente arrivata: Netflix ha ufficialmente rinnovato la serie per una quarta stagione. La produzione è attualmente in fase di realizzazione a Parigi, dove il protagonista Omar Sy riprenderà il suo iconico ruolo di Assane Diop. La piattaforma di streaming ha rivelato alcuni dettagli sui nuovi episodi, alimentando ulteriormente l’attesa degli appassionati.

Dettagli sulla nuova stagione di Lupin

La quarta stagione di Lupin sarà composta da otto episodi, come confermato da Netflix. Il cast principale tornerà a riunirsi, con Ludivine Sagnier, Antoine Gouy, Soufiane Guerrab e Shirine Boutella che riprenderanno i loro ruoli. Inoltre, ci saranno due nuove aggiunte al cast: Théo Christine e Laïka Blanc-Francard, che porteranno freschezza e novità nella trama. Sebbene non siano state annunciate date specifiche per la messa in onda, l’entusiasmo per il ritorno di Assane Diop è palpabile tra i fan.

Le parole di Omar Sy

Omar Sy ha espresso il suo entusiasmo per il progetto, definendo Lupin un’esperienza straordinaria. In un’intervista, ha dichiarato: “Ogni volta provo una gioia enorme. Insieme a Netflix, Carrousel e Gaumont, abbiamo investito tutto il tempo necessario ad alzare le nostre ambizioni e offrire ancora più sorprese e divertimento, tanto a noi quanto al pubblico.” Sy ha sottolineato l’importanza della collaborazione con Carrousel Studios, che si allinea perfettamente con la visione creativa della serie. La sua attesa per la condivisione dei nuovi episodi con il pubblico è evidente, promettendo un’esperienza coinvolgente e ricca di emozioni.

Riepilogo della terza stagione

Per coloro che desiderano rinfrescare la memoria, la terza stagione di Lupin ha offerto un finale avvincente, ricco di colpi di scena e tensione. Assane Diop ha affrontato sfide significative, mettendo alla prova la sua astuzia e il suo ingegno. I fan possono trovare un veloce riepilogo degli eventi culminanti della terza stagione, che ha lasciato molti interrogativi aperti e ha preparato il terreno per le nuove avventure di Assane.

Con la produzione della quarta stagione in corso e l’entusiasmo crescente, Lupin continua a mantenere alta l’attenzione del pubblico. La serie, che ha già conquistato cuori e menti in tutto il mondo, promette di offrire ulteriori emozioni e sorprese, mantenendo viva la tradizione di intrattenimento di qualità che ha caratterizzato le precedenti stagioni.

