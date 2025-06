Netflix presenta l’anime di Mokumokuren: l’estate in cui Hikaru è morto, in arrivo nel 2025

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Netflix ha annunciato con entusiasmo l’adattamento anime del celebre manga horror “L’estate in cui Hikaru è morto“, opera di Mokumokuren. Questo atteso progetto debutterà all’Anime Expo 2025, un’importante manifestazione dedicata al mondo degli anime, che si terrà il 4 luglio. La serie, prodotta dallo studio CygamesPictures, promette di portare sullo schermo una storia avvincente, caratterizzata da atmosfere inquietanti e una colonna sonora coinvolgente, firmata da Vaundy e TOOBOE.

Un’opera di successo che si trasforma in anime

Il manga “L’estate in cui Hikaru è morto“, pubblicato nel 2021, ha rapidamente conquistato il cuore dei lettori giapponesi, ottenendo numerosi riconoscimenti. Tra i premi ricevuti, spicca il Premio Speciale Globale ai Tsugi ni Kuru Manga Awards 2022 e il primo posto nella classifica Kono Manga ga Sugoi! per i lettori uomini nel 2023. Questi successi editoriali hanno spinto Netflix a investire nella creazione di un anime che possa rendere giustizia a una trama così avvincente e profonda.

La serie sarà presentata in anteprima mondiale all’Anime Expo, un evento di riferimento per gli appassionati di anime e manga in Nord America. Anche se la data di uscita ufficiale non è ancora stata confermata, ci si aspetta un lancio nel mese di luglio, in concomitanza con l’evento. Gli appassionati sono già in fermento per scoprire come la storia di Mokumokuren verrà adattata per il piccolo schermo.

La colonna sonora e il cast dell’anime

La colonna sonora di “L’estate in cui Hikaru è morto” gioca un ruolo fondamentale nel creare l’atmosfera della serie. La sigla di apertura, intitolata “Saikai“, è stata composta da Vaundy, un artista noto per il suo stile unico e coinvolgente. L’ending, “You are my monster“, è affidato a TOOBOE, un altro talento emergente nel panorama musicale giapponese. La combinazione di queste due canzoni promette di arricchire ulteriormente l’esperienza visiva e emotiva dell’anime.

Durante l’Anime Expo, il pubblico avrà l’opportunità di incontrare l’autore Mokumokuren e Chiaki Kobayashi, la voce del protagonista Yoshiki Tsujinaka. La presenza di questi due talenti è un chiaro segno dell’importanza che la serie riveste per i suoi creatori e per i fan. La narrazione si preannuncia intensa, mescolando elementi di horror soprannaturale e malinconia adolescenziale, simile alle opere di autori come Shirley Jackson.

La trama avvincente di un’estate inquietante

La storia di “L’estate in cui Hikaru è morto” si svolge in un villaggio rurale, dove il protagonista Yoshiki vive con il peso di un’amicizia interrotta. Hikaru, il suo migliore amico dall’infanzia, scompare misteriosamente per una settimana, per poi riapparire in modo inquietante. Nonostante il suo aspetto sembri intatto, Yoshiki avverte che qualcosa non va: la persona che ha di fronte non è più la stessa. La creatura che porta il volto e la voce di Hikaru sembra quasi disumana, eppure dichiara il suo amore a Yoshiki.

Questa situazione crea un conflitto interiore nel protagonista, che si trova a dover affrontare sentimenti di confusione, attrazione e paura. Mentre eventi inspiegabili iniziano a disturbare la vita del villaggio, la linea tra amore, identità e orrore diventa sempre più sfumata. La trama si sviluppa in un crescendo di tensione psicologica, promettendo di tenere gli spettatori con il fiato sospeso. “L’estate in cui Hikaru è morto” non è solo un racconto di amicizia e perdita, ma anche una riflessione profonda sulle conseguenze delle scelte e delle esperienze che segnano la vita.

