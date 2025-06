Netflix presenta il trailer di “In Your Dreams – Continua a sognare”, in arrivo il 14 novembre

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Netflix ha recentemente rivelato il trailer del nuovo film “In Your Dreams – Continua a sognare“, che sarà disponibile in streaming a partire dal 14 novembre 2025. Questa attesa pellicola promette di incantare il pubblico con una storia che esplora il mondo dei sogni attraverso gli occhi di due giovani protagonisti.

La trama del film

“In Your Dreams – Continua a sognare” segue le avventure di Stevie, una ragazzina di dodici anni, e del suo fratellino Elliot, di otto anni. I due bambini si imbattono in un libro illustrato magico che ha il potere di trasformare i sogni in realtà. Spinti dalla curiosità e dal desiderio di migliorare la loro vita familiare, i protagonisti decidono di intraprendere un viaggio nel fantastico mondo dei sogni. L’obiettivo è incontrare Sandman, una figura leggendaria che potrebbe realizzare il loro sogno di avere una famiglia perfetta.

Durante il loro viaggio, Stevie ed Elliot si imbattono in vari personaggi, tra cui l’amato giocattolo di Elliot, una giraffa con un occhio solo, e la regina degli incubi, che aggiungono un tocco di magia e avventura alla loro storia. La narrazione si sviluppa in un contesto ricco di fantasia, dove i sogni e la realtà si intrecciano in modi sorprendenti.

Il cast di doppiatori

La versione originale del film vanta un cast di doppiatori di alto profilo. Craig Robinson presta la voce al giocattolo preferito di Elliot, mentre Simu Liu e Cristin Milioti interpretano i genitori dei due ragazzi. Jolie Hoang-Rappaport dà vita a Stevie, mentre Elias Janssen interpreta Elliot. Il film include anche la partecipazione di Omid Djalili, Gia Carides, Sung Won Cho e Zachary Noah Piser, che arricchiscono ulteriormente il cast con le loro interpretazioni.

Questa selezione di talenti promette di portare una dimensione unica ai personaggi, rendendo la storia ancora più coinvolgente per il pubblico di tutte le età. La combinazione di voci riconoscibili e talentuose contribuirà a dare vita a un racconto che esplora temi universali come la famiglia, l’immaginazione e la ricerca della felicità.

La genesi del progetto

Il regista Alex Woo ha condiviso che il progetto di “In Your Dreams – Continua a sognare” ha preso forma circa dieci anni fa, quando ha lasciato la Pixar per unirsi ai Kuku Studios. Inizialmente, il team era composto da sole tre persone, che si dedicavano a esplorare idee innovative per raccontare storie. Tra queste, l’idea di un film sui sogni si è rivelata particolarmente affascinante per Woo.

Il regista ha dichiarato: “I sogni mi hanno sempre affascinato. Perché li abbiamo? Da dove vengono? Che cosa dicono di noi?”. Queste domande hanno guidato il processo creativo, permettendo a Woo di esplorare il tema dei sogni in modi divertenti e fantastici. La realizzazione di questo film rappresenta quindi non solo un progetto cinematografico, ma anche un’opportunità per riflettere su un aspetto profondo e misterioso della nostra esistenza.

Con l’uscita imminente di “In Your Dreams – Continua a sognare“, gli spettatori possono aspettarsi un’esperienza cinematografica che unisce avventura, fantasia e una riflessione sui sogni e sulla loro importanza nella vita quotidiana.

