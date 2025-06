Netflix porta la serie “Nemesi” a Tor Bella Monaca: un nuovo sguardo sulla periferia romana

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

La capitale italiana si prepara a diventare il palcoscenico di una nuova produzione di Netflix, che ha scelto il quartiere di Tor Bella Monaca per le riprese della serie originale “Nemesi“. Questo progetto, che coinvolge attori di spicco come Pierfrancesco Favino ed Elodie, mira a raccontare una storia intensa di redenzione e conflitti, portando l’attenzione su una delle aree più discusse e spesso trascurate di Roma. Le riprese si svolgeranno dal 30 giugno al 4 luglio 2025, trasformando le strade locali in un set cinematografico.

Le riprese e le modifiche alla viabilità

La produzione di “Nemesi” prevede l’occupazione temporanea di suolo pubblico, con modifiche significative alla circolazione in diverse strade del VI Municipio. Tra queste, Via dei Cochi, Via Giovanni Castano, Via Agostino Mitelli e Via Arnaldo Brandizzi. Anche l’area parcheggio di Via Ercole Marelli, situata vicino alla fermata della Metro C – Grotte Celoni, sarà interessata dalle riprese. Per garantire la sicurezza e il corretto svolgimento delle attività, sono state adottate misure di sicurezza specifiche, tra cui il divieto di sosta con rimozione coatta nelle strade coinvolte. È previsto che la sosta sia interdetta anche nell’area di parcheggio di Via Ercole Marelli, ad eccezione del venerdì mattina del 4 luglio, quando l’area dovrà essere liberata per il mercato settimanale.

La trama di “Nemesi” e i suoi protagonisti

“Nemesi” si presenta come una delle produzioni più ambiziose di Netflix per la stagione autunnale. La trama ruota attorno a Leonardo Russo, interpretato da Pierfrancesco Favino, un ex poliziotto con un passato turbolento che torna nel suo quartiere d’origine, affrontando un contesto di degrado e illegalità. Al suo fianco, Elodie interpreta Giada, una giovane donna che cerca di cambiare le regole di un sistema che l’ha tradita. La serie esplora dinamiche familiari complesse, conflitti tra clan criminali e un’indagine che rivela i legami tra politica e criminalità organizzata. Tor Bella Monaca non è solo un semplice sfondo, ma diventa un personaggio a sé stante, rappresentando una Roma profonda e spesso dimenticata.

Un’opportunità per Tor Bella Monaca

La scelta di girare a Tor Bella Monaca offre un’opportunità unica per il quartiere, spesso al centro di notizie negative. Questa produzione cinematografica rappresenta un modo per mettere in luce una realtà che raramente viene raccontata in modo autentico. La presenza di una troupe di alto profilo e di attori noti può contribuire a cambiare la narrazione su questa area, trasformandola in un luogo di interesse e vitalità. Inoltre, le riprese porteranno un movimento economico temporaneo, coinvolgendo maestranze locali e attività commerciali del territorio.

Sicurezza e gestione logistica a Roma

La logistica delle riprese è stata pianificata con attenzione per garantire la sicurezza dei residenti e il normale svolgimento delle attività quotidiane. La società produttrice è tenuta a segnalare in anticipo l’inizio e la fine delle restrizioni, assicurando una segnaletica adeguata e ripristinando la situazione originale al termine delle riprese. La Polizia Locale del VI Gruppo Torri sarà presente per monitorare il rispetto delle disposizioni e garantire che le attività quotidiane, come il mercato, possano proseguire senza intoppi.

Un nuovo capitolo per Netflix in Italia

“Nemesi” si inserisce in una strategia più ampia di Netflix, che punta a raccontare le storie delle periferie italiane attraverso generi come il noir e il dramma psicologico. Dopo il successo di produzioni come “Suburra” e “Briganti“, la piattaforma americana continua a esplorare il volto autentico e vulnerabile di Roma, scegliendo di girare in zone meno centrali. Le riprese si concluderanno il 4 luglio, ma l’impatto di questa produzione potrebbe lasciare un segno duraturo nel quartiere, contribuendo a una nuova narrazione per Tor Bella Monaca.

