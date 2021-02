Netflix ottiene i diritti per “The Bluff”, nuovo film con Zoe Saldana

Netflix è riuscito ad ottenere i diritti per “The Bluff”, film che vedrà come protagonista Zoe Saldana

Zoe Saldana in “The Bluff”, nuovo film Netflix

“The Bluff” era un progetto molto ambito da parte delle piattaforme di streaming, infatti l’accordo con Netflix è arrivato dopo una lunga trattativa.

Il film avrà la regia di Frank E. Flowers e Joe Ballarini scriverà la sceneggiatura con Flowers.

“The Bluff” è ambientato nelle Isole Cayman nel 1800 e Zoe Saldana interpreta Ercell, una donna caraibica il cui passato viene rivelato quando la sua isola viene invasa da feroci bucanieri.

L’intenzione del progetto è di fondere azione e fatti storici per creare un vero e proprio film d’azione in cui l’eroina combatte contro le atrocità commesse dai pirati. Sarà presente un altro personaggio femminile, che farà parte dei vigilati, in lotta contro il pirata cattivo principale.

Il film sarà prodotto da Anthony Russo, Joe Russo, Mike Larocca e Angela Russo-Otstot per AGBO, insieme a Mariel e Cisely Saldana per Cinestar.

Frank E. Flowers e Zoe Saldana, coppia vincente?

Frank E. Flowers è stato impegnato come scrittore, sceneggiando un film biografico su LeBron James senza titolo alla Universal e collaborando con Terence Winter per scrivere un film sull’icona del reggae Bob Marley per la Paramount.

Joe Ballarini ha scritto “Guida per babysitter a caccia di mostri” per Netflix e sta scrivendo “We Carry Kevan” per Participant Media e “Skyward” per 20th Century Studios. Ora sta adattando il romanzo di Carl Hiassen Chomp per Apple TV, e sta sviluppando un dramma sportivo per Lee Daniels Television a Disney +.

Zoe Saldana ha in programma i quattro sequel di Avatar e sta girando un film senza titolo diretto da David O Russell insieme a un cast che include Christian Bale, Margot Robbie, Anya-Taylor Joy, Rami Malek, John David Washington e Robert De Niro.

Saldana e Flowers hanno già collaborato nel dramma del 2004 “Haven”.

Federica Contini

24/02/2021