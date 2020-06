Netflix: “Mucho Mucho Amor” un documentario su Mercado

A luglio su Netflix “Mucho Mucho Amor” un documentario toccante sul leggendario astrologo Walter Mercado, scomparso all’apice del successo.

Netflix: l’eredità di una vita sotto gli astri nascenti

Netflix ha rilasciato il trailer ufficiale del suo prossimo documentario incentrato sull’astrologo portoricano, in anteprima a partire dall’8 di luglio.

Mercado è stato, per trent’anni, una delle figure più stravaganti e sensibili della televisione spagnola, un uomo anticonformista, solare e dispensatore di oroscopi, previsioni astrologiche e incanto per oltre 120 milioni di telespettatori.

Una figura brillante e dal cuore infinitamente tenero, morto nel 2019 e nato nel 1932 . Le sue previsioni avevano attraversato il Portorico, l’America Latina, fino a giungere negli Stati Uniti. Nella sua vita aveva preso lezioni di canto e danza e studiato Farmacia, Pedagogia e Psicologia, usando sempre le sue abilità per indagare la mente umana e curare con le piante medicinali.

Walter era diventato un celebre appuntamento quotidiano della cultura latina, al pari di Oprah e Liberace tra gli altri, fino ad un giorno del 2007, in cui scomparve all’improvviso per lasciarsi poi ritrovare oltre un decennio più tardi. A quel punto vediamo i cineasti penetrare nel suo mondo interiore per preparare il pubblico alla sua eredità.

Il documentario quindi è stato interamente girato durante gli ultimi due anni della sua vita ed attraverso intense interviste racconta il suo rapporto con la vecchiaia e con se stesso e la sua volontà di prepararsi ad uno show stellato finale.

Una figura svanita agli occhi del suo pubblico

Un’opera intima che scava nei meandri della scomparsa di Mercado dalla memoria del suo pubblico, quasi dimenticato dai media e devastato da una lunga battaglia legale in cui aveva perso i diritti sul proprio nome.

Il lungometraggio esplora la complessa storia di questo fenomeno culturale, partendo dai campi di canna da zucchero rurali di Porto Rico, allo showbusiness internazionale dell’astrologia, riuscendo a varcare il confine dell’omofobia e le credenze ancestrali della comunità latina, grazie ad un messaggio globale di amore e speranza.

“Mucho Mucho Amor” è diretto da Cristina Costantini (Science Fair, Festival Favorite Award al Sundance Film Festival 2018) e Kareem Tabsch.

É una dichiarazione d’amore per Walter Mercado, una poesia leggera e nostalgica, una testimonianza di positività per il mondo inquieto di oggi.

Insieme a Mercado, Netflix presenterà interviste con fan come Lin-Manuel Miranda, Eugenio Derbez e Raul de Molina.

Chiaretta Migliani Cavina

30/06/2020