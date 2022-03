Il Master in Series Development, giunto alla II edizione, risponde alla domanda del settore dell’audiovisivo di nuove professionalità competitive a livello italiano e internazionale nell’ambito della serialità. Una proposta altamente specialistica aperta a tutti i talenti grazie alle borse di studio messe a disposizione da Netflix.

Master in Series Development: aperte le iscrizioni il 16 marzo

Aperte le iscrizioni alla seconda edizione del ‘Master in Series Development – Sviluppo e produzione creativa della serialità’. L’innovativo master specialistico organizzato dalla Civica Scuola di Cinema Luchino Visconti con il sostegno di Netflix.

Nato dall’esigenza di offrire nuove professionalità nel settore dell’audiovisivo, dai player tradizionali ai nuovi servizi di Video on Demand in streaming, il Master forma la figura professionale del Development Executive, un ruolo cruciale sia all’interno delle case di produzione che dei broadcaster. Il Development Executive oltre ad operare nella fase di sviluppo del prodotto, ne accompagna tutto il ciclo di vita inclusa la produzione, la post-produzione e la promozione: una figura quindi assimilabile a quella del produttore delegato o del produttore creativo.

Il sostegno concreto di Netflix

Netflix sostiene il Master anche quest’anno offrendo docenze da parte di suoi collaboratori, supportando la comunicazione, ma soprattutto contribuendo con 18 borse di studio. Borse totali o parziali, per offrire questa possibilità a tutti i talenti che desiderino entrare nel mondo dell’audiovisivo. Sia la Civica Scuola di Cinema che Netflix sono impegnate nella difesa del valore dell’inclusione. Ai fini dell’assegnazione delle Borse di Studio, la commissione esaminatrice considererà pertanto anche l’obiettivo di favorire l’inclusione. Inclusione delle diversità e della multiculturalità, riconosciute quali valori fondamentali della nostra società nella narrazione e nella rappresentazione dell’immaginario collettivo.

Anche nella seconda edizione i contenuti formativi del Master saranno focalizzati su tematiche editoriali ma approfondiranno anche aspetti relativi al mercato, alla distribuzione, ai diritti, alle problematiche produttive e al marketing. Rispetto ai generi audiovisivi, il focus sarà sullo scripted seriale live action, con anche testimonianze riguardanti il cinema e l’animazione.

I docenti sono tutti professionisti di livello internazionale riconosciuti per la qualità dei prodotti realizzati. Nel Master sono privilegiate metodologie didattiche attive quali esercitazioni pratiche di gruppo e individuali, case histories, role playing, simulazioni di pitch, testimonianze aziendali.

Stage presso case di produzione, broadcaster o servizi VoD

A tutti gli studenti è offerta la possibilità di uno stage presso case di produzione, broadcaster, o servizi VoD.

Le collaborazioni attivate per gli stage in questo momento sono con: Sky Italia (Milano), Bibi Film Tv (Roma), BIM Produzione (Roma), Cattleya (Roma), Colorado Film Production (Roma), Cross Productions (Roma), Fabula Pictures (Roma), Gaumont Italia (Roma), Groenlandia (Roma), Indiana Production (Roma), Indigo Film (Roma), Lux Vide (Roma), Maremosso (Milano), Minerva Pictures (Roma), Movimenti Production (Milano), Notorious Pictures (Roma), Publispei (Roma), QMI (Milano), Red Joint Film (Milano), Studio Bozzetto (Milano),The Apartment Pictures (Roma), 302 Original Content (Milano-Roma), Wildside (Roma).

‘Il Master in Series Development – Sviluppo e produzione creativa della serialità‘ si rivolge a neolaureati e giovani professionisti in possesso di Laurea triennale o equipollente in materie relative alla comunicazione mediale.

Le iscrizioni alle ammissioni saranno aperte dal 16 marzo fino al 15 maggio 2022.

La seconda edizione del Master inizierà il 17 ottobre 2022 e prevederà cinque mesi di aula seguiti da almeno tre mesi di stage (facoltativo).

Maria Grazia Bosu

17/03/2022