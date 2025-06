Netflix: Le uscite imperdibili della seconda parte del 2025

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Copy Copied WhatsApp Facebook Twitter Telegram Email

Con l’avvicinarsi della seconda metà del 2025, Netflix si prepara a lanciare una serie di titoli attesi con grande entusiasmo. Dopo i recenti annunci durante l’evento TUDUM 2025, è il momento di fare il punto sulle produzioni più significative che arriveranno sulla piattaforma, tra film e serie televisive. Tra le novità, spiccano titoli iconici e sequel molto attesi che promettono di catturare l’attenzione del pubblico.

Stranger things 5: L’attesa finale

Uno dei titoli più attesi è senza dubbio Stranger Things 5, che debutterà in tre parti: il 26 novembre, il 25 dicembre e il 31 dicembre. Questa quinta stagione, che segna la conclusione della serie, si preannuncia come un evento epico. I fan possono aspettarsi episodi di durata straordinaria, con l’ultimo episodio, in particolare, che occuperà l’intero slot del 31 dicembre. La serie ha conquistato il cuore di milioni di spettatori in tutto il mondo, e questa ultima stagione promette di chiudere in bellezza le avventure di Hawkins e dei suoi giovani protagonisti.

Wake up dead man: A knives out mystery

Il 13 dicembre sarà la data di uscita di Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery, un nuovo film scritto e diretto da Rian Johnson. Protagonista del film è Daniel Craig, che torna a vestire i panni del celebre detective Benoit Blanc. Questo film rappresenta uno dei due titoli di punta di Netflix per la stagione dei premi, insieme a Frankenstein, diretto da Guillermo Del Toro. Quest’ultimo, un adattamento dell’omonimo romanzo di Mary Shelley, è atteso per novembre, sebbene la piattaforma non abbia ancora rivelato la data esatta di uscita.

Altri titoli attesi: Mercoledì 2 e squid game 3

Con il rinvio di RIP, che vede protagonisti Matt Damon e Ben Affleck, e della seconda stagione di One Piece al 2026, Netflix ha comunque in serbo una serie di appuntamenti imperdibili. Tra questi, la serie Mercoledì 2, che sarà rilasciata in due parti il 6 agosto e il 3 settembre. Inoltre, il sequel di Happy Gilmore, intitolato Happy Gilmore 2, debutterà il 25 luglio. Non da meno, Squid Game 3 è atteso per il 27 giugno, continuando a mantenere alta l’attenzione su questa serie che ha già fatto la storia della piattaforma.

Mission: impossible – The final reckoning 4k uhd

Infine, tra i titoli più venduti su Netflix, spicca Mission: Impossible – The Final Reckoning in 4K UHD. Questo film, che ha riscosso un notevole successo, continua a essere una delle scelte preferite dagli abbonati, dimostrando l’appeal duraturo delle avventure di Ethan Hunt e del suo team.

Con una programmazione così ricca e variegata, Netflix si prepara a soddisfare le aspettative dei suoi abbonati, offrendo contenuti di alta qualità che spaziano tra generi diversi e storie coinvolgenti.

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!