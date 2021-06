Netflix: le novità disponibili da luglio 2021

Ecco le nuove proposte di Netflix per il mese di luglio 2021. Tra le novità l’italiano “A Classic Horror Story” e la serie tv “Young Royals”.

Film: arriva in streaming l’attesa trilogia horror “Fears Street” e l’italiano “A Classic Horror Story”

Tra le novità presenti nel mese di luglio su Netflix merita attenzione “Fears Street“. Tratta dai romanzi best-seller di R. L. Stine e diretta da Leigh Janiak racconta di un gruppo di adolescenti che nel 1994 scoprono che potrebbe esserci un collegamento tra gli strani eventi che seminano il terrore da generazioni. Le prossime vittime potrebbero essere loro!

É diretto da Roberto De Geo e da Paolo Strippoli “A Classic Horror Story”, una sorta di omaggio al genere horror sorprendente e originale. Ecco la sinossi ufficiale:

‘Cinque persone. Un camper. Un incidente. Una casa sperduta. Il tutto accompagnato da musica per bambini. Ti sembra di averlo già visto, ma devi solo guardare meglio.’

Serie tv: per gli amanti delle serie Royal arriva “Young Royals”

Il mese di luglio su Netflix inizia all’insegna delle novità, il primo luglio saranno infatti rilasciati la quinta stagione di “Legend Of Tomorrow” ed una novità assoluta, “Young Royals”. Quest’ultima, con i suoi primi episodi, tenta di conquistare una larga fascia di pubblico, forte del fatto di fondere in sé gli ingredienti propri di tre grandi serie di successo: “Elite”, “The Crown” e “Bridgerton”. Abbiamo un giovane protagonista, futuro erede al trono di Svezia che, una volta trasferitosi nel prestigioso istituto dove studiare e formarsi, ha l’opportunità di riflettere su quali siano i suoi veri desideri, finalmente lontano dagli obblighi di corte. Un accadimento inaspettato lo porrà prematuramente di fronte alle sue responsabilità.

La serie è ideata da Lisa Ambjörn, Lars Beckung e Camilla Holter, è il protagonista, il principe Wilhelm, ha il volto di Edvin Ryding.

“Generazione 56k”: i The Jackal sbarcano su Netflix

Dopo l’esperienza cinematografica del 2017 con “Addio fottuti musi verdi” i The Jackal si cimentano in una serie tv, “Generazione 56k”, prodotta da Cattleya, che ci riporta agli anni Novanta, quando ancora il mondo non era schiavo dei social. Si ascoltavano gli 883, ed i primi modem facevano capolino nelle nostre case. E’ una storia d’amicizia e di amore, raccontata da due differenti angolazioni. Basato su un’idea originale di Francesco Ebbasta, che si cimenta anche dietro alla macchina da presa, vede nel cast Angelo Spagnoletti, Cristina Cappelli, Gianluca Fru e Fabio Balsamo.

Di seguito la programmazione completa dei film in uscita su Netflix per il mese di luglio 2021

1° luglio

Labyrinth

The Legend Of Zorro

Lo specialista

Leatherface – Il massacro ha inizio

Non aprite quella porta

Turistas

Audible

2 luglio

Fear Street parte 1

In vacanza su Marte

7 luglio

Major Grom: il medico della peste

9 luglio

Fear Street parte 2

The Water Man

Come sono diventato un supereroe

11 luglio

Croce e delizia

14 luglio

A Classic Horror Story

Guida alla famiglia perfetta

16 luglio

Fear Street parte 3

21 luglio

Trollhunters

L’ascesa dei Titani

23 luglio

L’ultima lettera d’amore

Blood Red Sky

30 luglio

L’ultimo mercenario

Di seguito l’elenco completo delle serie tv in uscita a luglio 2021 su Netflix

1° luglio

Legends Of Tomorrow 5

Young Royals

Generazione 56k

2 luglio

Mortale 2

7 luglio

Cat People 2

Pantano ’97 2

9 luglio

Atypical 4

Virgin River 3

La cuoca di Castamar

Biohackers 2

Come diventare tiranni

13 luglio

Ridley Jones

The Good Doctor

15 luglio

Non ho mai… 2

Beastars 2

23 luglio

Sky Rojo 2

30 luglio

Outer Banks 2

Maria Grazia Bosu

25/06/2021