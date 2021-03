Netflix: le novità ad aprile 2021, tanti i film serie tv originali

Rimarranno delusi gli utenti di Netflix che speravano nel rilascio in streaming della quinta stagione de “La Casa di Carta”: la serie non sta ancora in catalogo. Arriveranno invece ad aprile le attesissime prime stagioni di “Tenebre e ossa” e “Zero”, tanti film e serie anime. Cerchiamo di indicarvi tutte le uscite del mese seguendo l’ordine cronologico di rilascio.

A cavallo del weekend pasquale tantissime novità su Netflix che ci intratterranno in queste festività decisamente casalinghe

1 aprile: si inizia con un’overdose di film che accontentano tutti i palati

“47 Ronin” è un action movie fantasy che si ispira alla storia vera di un gruppo di samurai che nel diciottesimo secolo si opposero allo shōgun, per vendicare l’uccisione del loro benevolo daimyō, cui protagonista è Keanu Reeves.

“Tre identici sconosciuti” è un documentario che narra le vicende incredibili e drammatiche di tre gemelli separati alla nascita, che si ritrovano casualmente, per uno scherzo del destino, ormai adulti.

Tra gli altri titoli rilasciati il primo giorno del mese figurano: “Krampus” horror natalizio con Toni Colette e Adam Scott; il thriller di David Fincher “The Game – Nessuna Regola”; “Beethoven”; “Chinese Zodiac”, con Jackie Chan; “Brian Banks”, film che ripercorre la storia vera di un giocatore di football accusato di un crimine per il quale viene ingiustamente condannato; “The Truth about Charlie” di Jonathan Demme, remake di “Sciarada” di Stanley Donen; “Rambo: First Blood”, primo capitolo della fortunata saga con Sylvester Stallone; il dramma romantico indonesiano “Tersanjung the Movie”, tratto dall’omonima serie tv, e il film d’animazione musicale

“Barbie: avventure da principessa”.

2 aprile: arriva su Netflix l’attesa serie “The Serpent”

La mini serie tv “The Serpent” racconta la storia vera di uno dei serial killer più noti degli anni ’70: Charles Sobhraj. In otto episodi faremo un tuffo nel passato per scoprire le morti legate a questo assassino efferato, le cui vittime erano giovani occidentali nel sud asiatico.

Sempre il 2 aprile arriva la seconda stagione de “Il sapore delle margherite”.

Quattro i film presenti in catalogo Netflix dal 2 aprile: il thriller spagnolo “Hasta el cielo”; il romantico “Just Say Yes”; “Concrete Cowboy” e “Madame Cloude”.

“Concrete Cowboy” è la trasposizione del romanzo ‘Ghetto Cowboy’ interpretata da Idris Elba. Il film segue la storia di un adolescente ribelle costretto a passare l’estate a Philadelphia con un padre inesistente. Il giovane troverà la sua famiglia nella comunità locale di cowboy neri; “Madame Cloude” narra invece di Fernande Grudet, una delle più potenti e ricche donne di Parigi negli anni Sessanta, soprannominata la ‘maîtresse della Repubblica’. Tra i suoi ospiti si racconta ci fossero potenti di tutto il mondo, come John F. Kennedy e Gianni Agnelli. La sua attività è andata avanti per oltre 10 anni, fino a che il giudice Jean-Louis Bruguière ha iniziato a smantellare l’organizzazione. A prestarle il volto è la bellissima Karole Rocher.

Il 3 aprile è la volta del film “Appena un minuto”, il 5 aprile arrivano “Prendimi” (film) e la terza stagione de “La Famiglia McKellan”.

Il 7 aprile verrà rilasciato la serie action “Snabba Cash”; dall’8 aprile saranno visibili la serie anime “La via del grembiule – lo yakuza casalingo”, e il film d’esordio di Manfredi Lucibello “Tutte le mie notti”.

Dal 9 aprile tre nuovi film: “Have You Ever Seen Fireflies?”, “Night in Paradise” e “Thunder Force”. Il 12 aprile sarà disponibile invece la serie tv “New Gods Rezha Reborn”; il 13 la terza stagione della serie d’animazione “Mighty Express”; il 14 “Love and Monsters” e “The Soul”. Per “Ride or Die” occorre aspettare il 15 aprile, mentre “Ajeeb Daastaans”, “Into the Beat – Il tuo cuore balla”, “Arlo il giovane alligatore” e la quarta stagione della serie animata “Fast & Furious: Piloti sotto copertura” saranno rilasciati il 16.

Bisognerà aspettare fine aprile per “Zero” e “Tenebre e ossa”

Il 21 aprile farà il suo ingresso su Netflix l’attesa serie italiana “Zero”, liberamente ispirata al romanzo “Non ho mai avuto la mia età” di Antonio Dikele Distefano. Un adolescente timido scopre di avere il potere di diventare invisibile e lo mette al servizio delle persone del suo quartiere, anche se in fondo al cuore vorrebbe fuggire per realizzare i suoi sogni.

Arriva on demand il 23 aprile un’altra serie tanto attesa “Tenebre e Ossa”, primo capitolo del GrishaVerse, l’universo narrativo creato da Leigh Bardugo. La cartografa orfana Alina Starkov, dotata di poteri straordinari, che da soli basterebbero a cambiare le sorti di un mondo, martoriato dalla guerra, deve lottare contro forze maligne e misteriose che cospirano contro di lei.

Le novità dell’ultimo scorcio di aprile saranno l’inquietante “L’apparenza delle cose”, disponibile alla visione dal 29 aprile assieme alla serie animata “Yasuke”, e la serie “Suburbia Killer”, in streaming dal 30 aprile. Quest’ultima, tratta dal pluripremiato libro omonimo di Harlan Coben, narra di un uomo diventato assassino per sbaglio, che quando pensa di essersi liberato dal fardello delle sue colpe e potersi ricostruire una vita, ripiomba nel baratro a causa di una telefonata.

Maria Grazia Bosu

30/03/21