Netflix lancia una miniserie sul trionfo del Brasile al Mondiale di Calcio del 1970

Netflix ha recentemente svelato un nuovo progetto che promette di catturare l’attenzione degli appassionati di calcio e non solo: “Brazil 70 – A Saga do Tri“. Questa miniserie si concentrerà sul leggendario Campionato mondiale di calcio FIFA del 1970, tenutosi in Messico, dove la nazionale brasiliana conquistò il titolo battendo in finale l’Italia, campione d’Europa. Con 20,6 milioni di abbonati, il Brasile rappresenta il secondo mercato più grande per Netflix, il che rende questa produzione particolarmente significativa.

Brazil 70 – A saga do tri: un racconto epico del calcio brasiliano

La miniserie “Brazil 70 – A Saga do Tri” si propone di ricreare le emozioni e le gesta dei calciatori brasiliani che hanno segnato un’epoca. Tra i protagonisti ci saranno leggende del calibro di Pelé, Jairzinho e Carlos Alberto Torres. La narrazione si concentrerà su momenti chiave delle partite, come il celebre passaggio di Pelé che ha permesso a Carlos Alberto di segnare il gol decisivo nella finale contro l’Italia, conclusasi con un punteggio di 4-1.

La sceneggiatura è firmata da Naná Xavier, mentre la regia è affidata a Pedro e Paolo Morelli, già noti per il loro lavoro nella serie “Brotherhood“. La miniserie non si limiterà a raccontare le partite, ma esplorerà anche le vite personali dei giocatori, offrendo uno sguardo più intimo sulle sfide e le vittorie che hanno caratterizzato il loro percorso.

L’innovazione tecnologica sarà uno degli elementi distintivi di questo progetto. Netflix ha annunciato che utilizzerà immagini di archivio e effetti visivi avanzati per ricreare azioni e momenti di gioco che non furono documentati all’epoca, grazie ai limiti della tecnologia degli anni ‘70. La responsabile degli sceneggiati di Netflix Brasile, Haná Vaisman, ha sottolineato l’importanza di questo investimento per garantire un realismo senza precedenti, combinando riprese in esterni in Brasile e Messico con una ricerca meticolosa di immagini storiche.

Altre novità dal mondo del calcio e della cultura brasiliana

Oltre a “Brazil 70 – A Saga do Tri“, Netflix ha in programma altre produzioni che celebrano il calcio brasiliano. Tra queste, un documentario biografico dedicato a Ronaldinho, uno dei calciatori più talentuosi e carismatici della storia, noto per la sua straordinaria abilità tecnica e il suo stile di gioco audace. Questo progetto mira a raccontare la carriera di Ronaldinho, che ha vinto numerosi trofei e ha lasciato un’impronta indelebile nel mondo del calcio.

In aggiunta, Netflix ha annunciato un documentario sul ritorno di Neymar al Santos, il club dove ha iniziato la sua carriera. Questo progetto si propone di esplorare il tentativo del club di riconquistare il suo prestigio dopo una storica retrocessione in Série B nel 2023, un evento che ha segnato profondamente la storia del Santos, fondato 111 anni fa.

Non mancheranno anche produzioni di altro genere. “Emergencia Radiactiva” sarà una miniserie che affronterà l’incidente radioattivo di Goiana del 1987, un evento tragico che ha coinvolto circa 250 persone e ha portato alla morte di quattro di esse. Un’altra produzione, “Fúria“, racconterà la storia di un lottatore di MMA affetto da amnesia, impegnato a ritrovare la propria identità mentre si confronta con una rete di crimine e segreti.

Infine, Netflix presenterà un film spin-off di “Sintonia“, il popolare crime teen drama, che continuerà a seguire le avventure di Nando, un personaggio che ha catturato l’immaginazione del pubblico. Queste nuove produzioni dimostrano l’impegno di Netflix nel raccontare storie significative e coinvolgenti, riflettendo la ricchezza della cultura brasiliana.

