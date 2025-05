Netflix lancia la sua piattaforma pubblicitaria: come l’intelligenza artificiale trasforma gli annunci

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Netflix ha recentemente presentato le novità relative alla sua piattaforma pubblicitaria durante gli Upfront annuali con gli inserzionisti. L’azienda ha rivelato un innovativo framework che permetterà agli annunci di adattarsi ai contenuti visualizzati dagli utenti, grazie all’uso dell’intelligenza artificiale. Questa evoluzione segna un passo significativo nel modo in cui la pubblicità viene gestita all’interno della piattaforma, promettendo un’esperienza più personalizzata per gli abbonati.

L’espansione della Netflix Ads Suite

La Netflix Ads Suite, il nuovo strumento pubblicitario della piattaforma, è stata testata in Canada a partire dallo scorso novembre. Attualmente, è attiva negli Stati Uniti e in Canada, con un lancio previsto per la prossima settimana nel mercato EMEA, che comprende Europa, Medio Oriente e Africa. In totale, saranno 12 i Paesi a supportare il piano “Standard con pubblicità”. Questa fase di implementazione si protrarrà fino a giugno, anche se non è ancora chiaro quando la Ads Suite sarà disponibile in Italia.

Prima di sviluppare la propria piattaforma, Netflix aveva collaborato con Microsoft dal 2022 per gestire la pubblicità. Questa nuova direzione rappresenta un cambiamento strategico per l’azienda, che mira a controllare direttamente la tecnologia pubblicitaria e a offrire un servizio più innovativo e misurabile.

Innovazioni nell’approccio pubblicitario

Amy Reinhard, responsabile della divisione pubblicità di Netflix, ha spiegato che il controllo diretto sulla tecnologia pubblicitaria consentirà di fornire strumenti più avanzati, misurazioni più accurate e formati creativi più vari. Questo approccio mira a migliorare l’efficacia degli annunci e a garantire che gli inserzionisti possano raggiungere il proprio pubblico in modo più mirato.

Tra le novità più interessanti c’è un framework modulare che utilizza l’intelligenza artificiale generativa per abbinare in tempo reale gli annunci degli inserzionisti ai contenuti di Netflix. Grazie a un algoritmo specifico, il messaggio pubblicitario che gli utenti vedranno sarà personalizzato in base al programma che stanno guardando, che si tratti di uno show, di un film o di un reality.

Funzionalità degli annunci midroll

Un’altra caratteristica della nuova piattaforma pubblicitaria è l’applicazione immediata della funzionalità agli annunci midroll, ovvero quelli inseriti nel mezzo di un contenuto. Questi annunci potranno includere sovrapposizioni, call to action come “clicca qui” o “guarda ora”, e pulsanti su un riquadro secondario. Questa strategia non solo mira a rendere la pubblicità meno invasiva, ma anche a coinvolgere maggiormente gli utenti, offrendo loro opportunità di interazione diretta con il contenuto pubblicitario.

Con queste innovazioni, Netflix si propone di rivoluzionare l’esperienza pubblicitaria sulla sua piattaforma, cercando di bilanciare le esigenze degli inserzionisti con quelle degli abbonati. La sfida sarà quella di mantenere l’attenzione degli utenti senza compromettere la qualità del servizio offerto.

