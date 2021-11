Netflix lancia giochi in app con titoli delle sue serie più famose

Netflix lancia un pacchetto di giochi per dispositivi mobili in app, con alcuni titoli cult, tra cui “Stranger Things“, “Shooting Hoops“, “Card Blast“.

Il primo pacchetto di games targato Netflix

Netflix sta prendendo piede anche nel business dei videogames. Dopo aver inizialmente annunciato i suoi piani per entrare nel mercato dei videogiochi lo scorso luglio, secondo quanto riportato da Variety, il colosso dello streaming ha fatto proprio oggi il suo debutto, con la prima di diverse raccolte di nuovi giochi che saranno scaricabili per gli utenti Android in tutto il mondo.

I grandi appassionati che amano tutto ciò che è Netflix finalmente potranno mettere alla prova le proprie abilità in cinque diversi giochi: “Stranger Things: 1984”, “Stranger Things 3: The Game”, “Shooting Hoops”, “Card Blast” e “Teeter Up”.

I fan sfegatati come quelli di “Stranger Things” potranno così approfondire i misteri di Hawkins. Secondo la sua descrizione, nel gioco i giocatori saranno impegnati a “scoprire missioni, interagire tra personaggi e scoprire segreti mai visti prima!”. La versione “Stranger Things: 1984” ti riporterà in vita nel 1984 mentre giochi nei panni di Hopper e dei bambini, mentre iniziano le missioni ad Hawkins e persino nel Sottosopra.

Disponibili per dispositivi Android, si aspetta con ansia la versione iOS

Al momento, i giochi sono disponibili solo per dispositivi Android, ma Netflix provvederà a renderli compatibili con iOS nel prossimo futuro. La connettività per i nuovi giochi sarà un misto tra alcuni che richiedono Internet e altri che saranno disponibili offline.

Chi ha progettato i giochi di Netflix ha fatto un ulteriore passo avanti, creando un sistema intelligente capace di trasferire immediatamente le informazioni della lingua dell’utente di Netflix a qualsiasi gioco con il quale stia interagendo. Forse la migliore notizia è che ogni gioco sarà disponibile per chiunque disponga di un account Netflix senza acquisti o spese aggiuntive.

In un annuncio per il lancio Mike Verdu, il vicepresidente dello sviluppo dei giochi di Netflix ha dichiarato:

“Che tu stia cercando un gioco casuale, puoi iniziare da zero o un’esperienza coinvolgente che ti permetta di approfondire le tue storie preferite, vogliamo iniziare a costruire una libreria di giochi che offre qualcosa per tutti.”

Ci sarà sicuramente un grande seguito di giocatori e fan di Netflix e se questo primo assortimento è un segno di ciò che verrà, quei fan avranno di che gioire. Speriamo solo che se Netflix decidesse di realizzare un gioco basato sulla loro ultima serie di successo “Squid Game” sarà sempre per la loro piattaforma e non in una nascosta tana sotterranea.

Eleonora De Sanctis

03/11/2021