Netflix: i titoli in uscita a febbraio 2022

Tantissimi i titoli in arrivo su Netflix nel mese di febbraio. Abbiamo raccolto tutti i film e le serie TV da vedere su Netflix a febbraio 2022. Un mese vasto di nuove stagioni, di grandi successi della piattaforma e debutti sorprendenti. Ecco qui l’elenco delle prossime uscite su Netflix.

Dal 1 febbraio su Netflix

Anne Frank: la mia migliore amica

Un film basato sulla vera amicizia tra Anne Frank e Hannah Goslar, da Amsterdam ai tempi dell’occupazione nazista allo straziante ricongiungimento in un campo di concentramento.

Raising Dion – Stagione 2

Dion segue le vicende di Nicole (Alisha Wainwright) e del figlio Dion (Ja’Siah Young) quando questo inizia a manifestare misteriose abilità da supereroe. Due anni dopo aver sconfitto l’Uomo deforme (Jason Ritter), arriva la seconda stagione della serie in cui Dion continua a ottimizzare i suoi poteri con l’aiuto della madre e di Tevin (Rome Flynn), il suo allenatore di Biona che piace a Nicole. Dopo aver fatto amicizia con il nuovo studente Brayden (Griffin Robert Faulkner), altro bambino dotato di superpoteri, si trova coinvolto in una serie di eventi allarmanti che gli fanno capire che il pericolo è ancora in agguato. Tra imprevisti, colpi di scena e visite a sorpresa, Dion e Nicole hanno un compito vitale: salvare loro stessi e l’intera città di Atlanta.

2 febbraio su Netflix

Il truffatore di Tinder

Il truffatore di Tinder cerca le sue prede online, attirando le donne malcapitate, con il fine di derubarle fino ad arrivare a “guadagnare” milioni di dollari fingendosi un ricco magnate dei diamanti, amante del jet set. Ora alcune delle vittime però vogliono vendicarsi…

Oscuro desiderio – Stagione 2

Mentre Alma cerca di ricostruire la sua vita, un incontro con Dario riaccende la loro relazione e porta alla luce il lato più oscuro di lui. Il 2 febbraio su Netflix

Finding Ola

Dopo un evento sconvolgente, Ola inizia un percorso alla scoperta di se stessa mentre fa del suo meglio per crescere due figli e sbarcare il lunario.

Murderville

Una serie inedita con Will Arnett.

Lui è il detective capo Terry Seattle (Will Arnett), sezione omicidi. Per Terry un nuovo giorno significa un nuovo caso di omicidio e un nuovo ospite famoso come partner. Ma c’è un colpo di scena, le guest star di ogni episodio non hanno ricevuto il copione e non hanno idea di cosa succederà. Insieme a Terry Seattle dovranno improvvisare per tutta la durata delle indagini, l’ospite speciale deciderà chi sarà l’assassino…

4 febbraio su Netflix

Dalla mia finestra

Un film spagnolo tratto da un romantico romanzo che racconta la lunga cotta di Raquel per il suo vicino di casa. Nonostante le obiezioni della famiglia, tra i due inizia a nascere un amore reciproco.

Il colore delle magnolie – Stagione 2

All’inizio della seconda stagione Maddie, Helen e Dana Sue scoprono chi c’era nella macchina, ma questa è solo una delle tante sorprese svelate durante il ballo della scuola. Sorprese che provocheranno la fine di amicizie e amori, e l’inizio di nuove storie… Questi segreti da tempo nascosti distruggono carriere, trasformano vite e cambiano le dinamiche del potere a Serenity. Nessuno è immune. Tra risate e pianti, le tre “dolci magnolie” continuano a lottare per sé e per i propri cari, anche quando il prezzo da pagare è molto alto. Scopriranno che ci sono problemi che nemmeno una serata a bere margarita potrà risolvere?

8 febbraio

Il mese degli Dei

Un film d’animazione giapponese originale Netflix.

Un anno dopo aver perso la madre, una ragazzina scopre di dover partire in viaggio e attraversare tutto il Giappone per partecipare al raduno annuale degli dei nella sacra terra di Izumo.

9 febbraio su Netflix

The Privilege

Un ricco adolescente e i suoi amici iscritti a una prestigiosa scuola privata scoprono un oscuro complotto mentre indagano su una serie di strani eventi soprannaturali.

Caccia ai Killer – Seconda stagione

Torna da febbraio su Netflix, la docu-serie true crime sugli investigatori che indagano su alcuni dei più famigerati serial killer.

11 febbraio su Netflix

Bigbug

Una commedia francese di fantascienza che ci proietta nel 2045.

Nel 2045 gli umani hanno delegato quasi ogni attività all’IA, anche a casa della nostalgica Alice. Quando i robot si ribellano, i suoi androidi cercano di proteggerla.

Love Tactics

Una fashion blogger di nome Asli non crede nell’amore. Vive sui social, raccontando alle sue followers come conquistare facilmente ogni uomo che incontri, senza però mai innamorarsi. Riceverà ben presto una scommessa. Entra qui in in gioco il protagonista maschile della serie, Kerem.

Tall Girl 2

Il seguito di “Tall Girl” del 2019. Ava Michelle torna nei panni di Jodi.

Dopo il suo motivante discorso al ballo, Jodi (Ava Michelle) non è più semplicemente la “ragazza alta”. Adesso è popolare, sicura di sé, esce con un ragazzo e ha ottenuto il ruolo da protagonista nel musical scolastico di quest’anno. Mentre si intensificano le pressioni legate alla trovata popolarità, aumentano anche le sue insicurezze. Intanto nascono nuove relazioni e quelle già esistenti sono messe alla prova. Quando il mondo che aveva costruito incomincia a sgretolarsi, Jodi si rende conto che stare a testa alta era solo l’inizio.

Inventing Anna – Miniserie

Da Shonda Rhimes arriva una miniserie ispirata alla vera storia dell’ereditiera tedesca che conquistò New York.

In Inventing Anna una giornalista che deve dimostrare quanto vale indaga sul caso di Anna Delvey, la leggendaria ereditiera tedesca, famosa su Instagram. Ci troviamo davanti alla più grande truffatrice di New York o semplicemente si tratta di una nuova personificazione del sogno americano? Tra Anna e la reporter si forma un legame curiosamente oscuro di amore-odio, mentre la prima aspetta il processo e la cronista affronta una lotta contro il tempo per rispondere alla domanda che tutti in città si fanno: chi è Anna Delvey?

14 febbraio su Netflix

Fedeltà

Un film italiano in uscita per il giorno di San Valentino.

Carlo (Michele Riondino) e Margherita (Lucrezia Guidone) sono molto innamorati eppure qualcosa si insinua nel loro rapporto portandoli a dubitare di tutto, anche di sé stessi. Riusciranno a gestire le conseguenze delle loro scelte?

18 febbraio

Non aprite quella porta

Faccia di cuoio è tornato, e stavolta è un contenuto originale Netflix.

Melody (Sarah Yarkin) e la giovane sorella Lila (Elsie Fisher) raggiungono con gli amici Dante (Jacob Latimore) e Ruth (Nell Hudson) il paese sperduto di Harlow, nel Texas, per dar vita a una nuova e visionaria iniziativa imprenditoriale. Ma il loro sogno si trasforma in un incubo quando senza volerlo disturbano Faccia di cuoio, il serial killer squilibrato che con la sua eredità di sangue continua a tormentare gli abitanti della zona. Tra questi c’è Sally Hardesty (Olwen Fouéré), l’unica sopravvissuta al tristemente famoso massacro del 1973 che è determinata a ottenere vendetta.

25 febbraio su Netflix

Vikings: Valhalla – Stagione 1

La serie spin-off ambientata cento anni dopo la fine della serie originale VIKINGS.

In un passato di oltre mille anni fa all’inizio dell’11° secolo, VIKINGS: VALHALLA narra le eroiche avventure di alcuni dei più famosi vichinghi mai esistiti: il leggendario esploratore Leif Eriksson (Sam Corlett), la sua impavida e tenace sorella Freydis Eriksdotter (Frida Gustavsson), e l’ambizioso principe del Nord Harald Sigurdsson (Leo Suter). Quando le tensioni tra i capi vichinghi e la casa reale inglese raggiungono un sanguinario punto di rottura e i vichinghi stessi sono divisi tra credenze cristiane e pagane, questi tre leggendari personaggi intraprendono un epico viaggio attraverso mari e campi di battaglia da Kattegat all’Inghilterra e oltre, combattendo per la sopravvivenza e per la gloria.

Contenuti non originali Netflix di febbraio

FILM

“I puffi” – 4 febbraio

“Upgrade” – 10 febbraio

“Behind the Mask” – 12 febbraio

“Loot” – 12 febbraio

“State Secret” – 12 febbraio

“The Night My Number Came Up” – 12 febbraio

“Undercover” – 12 febbraio

“Woman in a dressing gown” – 12 febbraio

Serie TV

“Riverdale” – Stagione 5 – 1 febbraio

“Brooklyn Nine-Nine” – Stagione 7 – 6 febbraio

Animazione

“Conan il ragazzo del futuro” – Stagione 1 – 1 febbraio

26/01/2022

Michela De Paolis