Netflix: i principali film e serie in uscita a maggio 2021

Il catalogo Netflix per maggio 2021 è ricco di novità, tante le serie e i film in arrivo. Tra i più attesi l’inquietante “La donna alla finestra” con Amy Adams, e “Il Divin Codino”, biopic su Roberto Baggio. Tra le serie la tanto attesa “Jupiter Legacy” e la seconda parte della quinta stagione di “Lucifer”

Il mese inizia su Netflix col legal movie “Monster” e tre serie, che spaziano dal thriller al biopic, ai supereroi

É disponibile dal 2 maggio la prima stagione del tv drama “Vincenzo”, in cui un avvocato di mafia italo-coreano, durante un viaggio nel suo paese d’origine, pareggia i conti con un’organizzazione criminale. Ad interpretare questo antieroe Song Joong-ki. Arriva in piattaforma il 4 maggio la seconda parte della serie “Selena”, biopic che racconta l’ascesa al successo della cantante Selena Quintanilla.

Occorrerà pazientare fino al 7 maggio per la tanto attesa prima stagione di “Jupiter Legacy”, la serie televisiva statunitense tratta dall’omonimo fumetto di Mark Miller e Frank Quitely. I primi sei supereroi hanno messo i loro poteri a servizio del popolo americano, protagonisti in guerre e rivolte a fianco dei soldati e della popolazione. Ora, con famiglia e figli giovani, che hanno ereditato i loro stessi poteri, vorrebbero passare il testimone, ma questa seconda generazione di supereroi sarà pronta ad assumersi questa responsabilità? Nel cast Josh Duhamel, Ben Daniels e Leslie Bibb.

Il 7 maggio verrà rilasciato su Netflix anche il film “Monster”, un legal movie intimo e drammatico che vede alla macchina da presa Anthony Mandler, al suo primo lungometraggio. Adattamento cinematografico del romanzo di Walter Dean Myers, la pellicola ha al centro delle vicende il giovanissimo Steve Harmon, uno studente diciassettenne di gran talento, coinvolto suo malgrado in un crimine che non ha commesso. Accusato di omicidio vede i suoi sogni polverizzarsi in un attimo, il mondo gli crolla addosso. Il giovane studente di cinema proclama la propria innocenza, e deve difendersi in un sistema che lo vede già colpevole. Ad interpretare il protagonista Kelvin Harrison Jr. (“12 anni schiavo”, “The Bird of a Nation”, “Il processo ai Chicago 7”), affiancato sul set dal premio Oscar Jennifer Hudson (“Dreamgirls”) e dal premio Emmmy Jeffrey Wright (“Angel in America”).

Il 12 maggio approda su Netflix “Oxygene”, un originale della piattaforma con protagonista Mélanie Laurent (“Bastardi senza gloria”). Diretto da Alexandre Aja racconta di una donna che si risveglia senza memoria in un’unità criogenica. L’ossigeno sta per finire e per sopravvivere dovrà ricordare chi è. A dividere il set con la Laurent Mathieu Amalric e Malik Zidi.

Occorrerà attendere metà maggio per “La donna alla finestra”, l’atteso thriller con Amy Adams, punta di diamante dei film in uscita questo mese

“La donna alla finestra”, che ricorda nel titolo e nell’essenza “La finestra sul cortile” del maestro del brivido Alfred Hitchcock, sarà visibile su Netflix dal 14 maggio. Amy Adams veste i panni di Anna Fox, una donna che trova sicurezza e conforto nel guardare il mondo attraverso le finestre della sua abitazione, fino a quando di fronte alla sua casa si trasferiscono i Russell. Anna è una psicologa costretta a casa dall’agorafobia che, nel suo indagare il mondo attraverso il vetro, assiste a qualcosa di terribile. Ma cosa sarà successo veramente? Riuscirà la donna a risolvere l’enigma? Accanto a Amy Adams un cast d’eccezione, tra i quali ricordiamo Julienne Moore, Gary Oldman e Anthony Mackie.

Il 14 maggio verrà rilasciato anche “Ferry”, un crime movie, spin-off di “Undercover”, che ha per protagonista appunto Ferry Bouman, villain della prima stagione della serie. Vedremo com’è iniziato tutto per il narcoboss, prima dell’impero criminale e dell’operazione di polizia.

Tante le uscite nella seconda metà del mese, tra le più attese “Il Divin Codino” ed i nuovi episodi di “Lucifer” e “Che fine ha fatto Sara?”

Il 21 maggio sarà visibile su Netflix il nuovo film di Zack Snyder, “Army of the Dead”, che ci trasporterà in un mondo che deve vedersela con un’epidemia zombi. Qui un gruppo di mercenari tenta di realizzare il colpo della vita, ma per mettere in atto il piano la banda deve intrufolarsi nella zona sottoposta a quarantena, correndo grossi rischi. Nel cast: Dave Bautista, Ella Purnell, Ana de la Reguera, Matthias Schweighöfer, Nora Arnezeder, Hiroyuki Sanada, Raúl Castillo, Michael Cassidy e Garret Dillahunt.

Uno dei contenuti evento di maggio 2021 è “Il Divin Codino”, lungometraggio ispirato alla carriera del grande Roberto Baggio, campione sul campo di calcio e non solo, esempio indiscusso di rettitudine e saggezza, amato dai tifosi di tutto il mondo. Alla regia Letizia Lamartire, mentre a prestare volto e spirito al campione c’è Andrea Arcangeli; Carlo Mazzone avrà il volto di Martufello e Antonio Zavatteri sarà Arrigo Sacchi. Nel cast anche Valentina Bellè e Thomas Trabacchi. Il film sarà visibile dal 26 maggio.

Segnaliamo inoltre “Gemini Man”, il film di Ang Lee con Will Smith, uscito nelle sale nel 2019, disponibile nella piattaforma dall’11 maggio; la prima stagione di “The Upshaws” dal 12 maggio; la seconda stagione di “Che fine ha fatto sarà?” dal 19 maggio; la serie anime “Eden” dal 27 maggio; l’attesa seconda parte della quinta stagione di “Lucifer” dal 28 maggio; e per concludere la terza stagione di “The Kominsky Method”, rilasciata dal 28 maggio.

Maria Grazia Bosu

26/04/2021