Netflix ha condiviso le prime immagini di “The Crown 6” in uscita entro il 2023

Netflix ha condiviso le prime immagini di The Crown 6, la sesta ed ultima stagione della serie che uscirà probabilmente entro il 2023. In questa stagione finale vedremo gli attori esordienti Ed Mcvey e Meg Bellamy che vestiranno i panni del principe William e di Kate Middleton.

Al centro della stagione finale vedremo un nuovo decennio della storia del regno. Il Principe William intraprende infatti il suo percorso all’Università di St. Andrews, determinato a condurre una vita il più normale possibile. Anche Kate Middleton comincia la sua carriera accademica nella stessa università. Lì inizia la loro storia d’amore e un nuovo futuro per The Crown. Al già noto cast si aggiungeranno l’attore Ed McVey (23 anni), al suo debutto sullo schermo, che vestirà i panni del Principe William negli ultimi episodi di questa stagione. Vedremo anche l’esordiente Meg Bellamy (19 anni), selezionata per il ruolo di Kate Middleton.

Torneranno sulla scena anche il resto del cast già noto: Imelda Staunton (Regina Elisabetta II), Jonathan Pryce (Principe Filippo), Lesley Manville (Principessa Margaret), Dominic West (Principe Carlo), Elizabeth Debicki (Principessa Diana), Claudia Harrison (Principessa Anna) e Olivia Williams (Camilla Parker Bowles). Bertie Carvel interpreterà Tony Blair, mentre Salim Daw sarà Mohamed Al

Fayed e Khalid Abdalla, Dodi Fayed. Luther Ford vestirà i panni del Principe Harry, mentre Rufus Kampa e Flynn Edwards interpreteranno rispettivamente William e Harry nei primi episodi. Ideata e scritta da Peter Morgan, The Crown 6 sarà suddivisa in 10 episodi da 60 minuti ciascuno.

Le riprese di questa nuova stagione sono state effettuate a St. Andrews, in Scozia, all’inizio di quest’anno. Questo ha permesso a Ed e Meg di vivere e godersi alcuni dei luoghi che il Principe William e Kate Middleton hanno realmente frequentato vent’anni fa. Tra le foto, anche uno scatto iconico dei due attori in posa davanti al Northpoint Cafe di St. Andrews, che afferma di essere il luogo “dove Kate ha incontrato Wills”.