Netflix ha annunciato che “Lupin” parte 3 sarà disponibile dal 5 ottobre

Netflix ha annunciato le Lupin parte 3 sarà disponibile sulla loro piattaforma streaming a partire dal 5 ottobre 2023. La serie francese fenomeno globale tornerà quindi con una nuova entusiasmante stagione. Stagione che vedrà ovviamente di nuovo protagonista l’attore Omar Sy e la sua doppia vita. La prima che lo vede come un semplice cittadino di nome Assane Diop. La seconda che lo vede vestire i panni del famigerato ladro gentiluomo Arsène Lupin.

Al fianco dell’attore vedremo di nuovo: Ludivine Sagnier, Antoine Gouy, Soufiane Guerrab e Shirine

Boutella. Creata da George Kay in collaborazione con François Uzan, la serie è diretta da Ludovic Bernard, Podz (Daniel Grou) e Xavier Gens e prodotta da Gaumont.

Di seguito ricapitoleremo l’ultimo episodio della seconda parte della serie:

“Belkacem riceve nuove prove che suggeriscono che Assane non era l’assassino di Léonard. Youssef racconta a lei e a Laugier della corruzione di Dumont e i tre decidono di arrestarlo al concerto dei Pellegrini al Théâtre du Châtelet quella sera. Philippe, che in realtà è un complice di Assane e Benjamin, porta nel teatro diverse casse di apparecchiature informatiche, una delle quali contiene Assane. Quando la musica inizia, Assane si intrufola nel palco privato di Hubert, tenendolo sotto tiro e costringendolo a confessare di aver incastrato Babakar per il furto della collana e di aver ucciso sia lui che Fabienne, essendo responsabile del rapimento di Raoul e del tentativo di incastrare Assane per la morte di Leonard. Dopo che Assane se ne va, gli uomini di Hubert lo inseguono attraverso il teatro, e alla fine viene catturato da Dumont. Tuttavia, Laugier, Belkacem e Youssef arrivano, arrestano Dumont e lasciano temporaneamente Assane libero. Assane si fa strada sul palco, dove accusa pubblicamente Hubert di tutti i suoi crimini, incluso il furto alla fondazione. Gli ospiti sbalorditi iniziano ad andarsene in preda alla frenesia, e Assane, ancora ricercato per diversi reati di alto profilo, riesce a fuggire con loro, travestito da pompiere. Invia a Youssef una registrazione della confessione di Hubert, permettendo alla polizia di arrestare l’uomo d’affari. Sebbene Assane sia riconosciuto da un gruppo di ufficiali, riesce a sfuggirli con successo dopo aver rubato un motoscafo. Si riconcilia con Claire e Raoul prima di fuggire.”