Netflix: “Emily in Paris” rinnovato per la terza e quarta stagione

Netflix ha reso noto che la serie tv interpretata da Lily Collins dal titolo “Emily In Paris” è stata rinnovata per altre due stagioni. La notizia arriva poche settimane dopo la pubblicazione della seconda stagione dello show.

Emily in Paris: grande successo per la serie Netflix

La seconda stagione di “Emily in Paris” è stata seguita per 107,6 milioni di ore nella prima settimana, arrivando seconda nella lista mondiale delle serie in lingua inglese di Netflix, battuta solo dalla seconda stagione di “The Witcher”, che è stata vista per 168 milioni di ore quella settimana. La stagione 1 è entrata anche nella Top 10 globale, riemergendo in l’elenco in 53 paesi.

La serie è stata anche la serie comica più popolare dello streamer del 2020 con la sua prima stagione vista da 58 milioni di famiglie nel suo primo mese.

Sembra dunque più che meritato il rinnovo della serie comica romantica di Darren Star nominata agli Emmy nelle categorie Miglior serie comica e Miglior scenografia per un programma narrativo.

La storia

“Emily in Paris” segue le vicende di Emily (Lily Collins), un’ambiziosa dirigente marketing ventenne di Chicago, che trova inaspettatamente un lavoro a Parigi quando la sua azienda acquisisce una società francese di marketing di lusso. La ragazza ha il compito di rinnovare la strategia della società sui social media, mentre inizia una nuova vita a Parigi piena di avventure e sfide, si destreggia per conquistare i suoi colleghi di lavoro, fare amicizia e intraprendere nuove storie d’amore. La seconda stagione vede Emily viaggiare da Parigi alla Costa Azzurra, inclusa Saint-Tropez.

Nella seconda stagione la giovane continua a lottare con le idiosincrasie della vita francese. Dopo essere inciampata in un triangolo amoroso con la sua vicina e la sua prima vera amica francese, Emily è determinata a concentrarsi sul suo lavoro, che diventa ogni giorno più complicato. A lezione di francese, incontra un compagno espatriato che la fa infuriare e allo stesso tempo la incuriosisce.

La prossima stagione sarà girata ancora una volta presso gli Studios di Parigi, nella periferia della capitale francese, in primavera o in estate. Non sono escluse altre location, inclusa Londra.

Roberta Rosella

10/01/2022