Netflix celebra Alfred Hitchcock con una rassegna di film iconici al Paris Theatre di New York

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Copy Copied WhatsApp Facebook Twitter Telegram Email

A partire da giugno, Netflix offrirà agli abbonati l’opportunità di rivivere alcuni dei capolavori del leggendario regista Alfred Hitchcock. Tra i titoli in arrivo sulla piattaforma ci sono opere che hanno segnato la storia del cinema, come “La finestra sul cortile” e “Gli uccelli“. Accanto a questa iniziativa, Netflix organizzerà anche una rassegna promozionale al Paris Theatre di New York, un evento che si preannuncia imperdibile per gli appassionati del maestro del brivido.

I film di Hitchcock in streaming su Netflix

A partire dal mese di giugno, Netflix presenterà una selezione di film di Alfred Hitchcock, che includerà titoli iconici come “La finestra sul cortile” , “L’uomo che sapeva troppo” , “La donna che visse due volte” , “Psyco” , “Gli uccelli” , “Frenzy” e “Complotto di famiglia” . Queste opere non solo rappresentano il genio di Hitchcock, ma anche la sua capacità di attrarre il pubblico di ogni epoca.

“La finestra sul cortile“, ad esempio, è un thriller che esplora temi di voyeurismo e paranoia, mentre “Psyco” ha rivoluzionato il genere horror con la sua rappresentazione audace della violenza. “Gli uccelli“, considerato da molti come l’ultima grande opera di Hitchcock, continua a suscitare inquietudine e fascino, mentre “Frenzy” si ispira a eventi reali, raccontando la storia di un serial killer. Infine, “Complotto di famiglia” rappresenta un perfetto equilibrio tra umorismo e suspense, riflettendo il carattere unico del regista.

La rassegna al Paris Theatre

Il Paris Theatre di New York, un’icona del cinema che ha aperto nel 1948, ospiterà una rassegna dedicata a Hitchcock. Questo evento assume un significato particolare, poiché il teatro è stato acquisito da Netflix nel 2019, segnando un impegno dell’azienda per preservare la storicità di questo luogo. La rassegna durerà sei settimane e presenterà proiezioni in 35mm di alcuni dei film più celebri del regista, tra cui “La finestra sul cortile” e “La donna che visse due volte“.

In aggiunta, il programma includerà anche “Intrigo internazionale“, un film che, sebbene non disponibile in streaming, rappresenta un’altra delle opere significative di Hitchcock. La scelta di proiettare questi film in pellicola 35mm offre un’esperienza autentica e nostalgica, permettendo agli spettatori di immergersi completamente nell’atmosfera dei classici del maestro.

Opere correlate e approfondimenti

Oltre ai film di Hitchcock, Netflix ha previsto una sezione dedicata a opere che si ispirano al suo lavoro o ne riflettono lo spirito. Tra queste, “Hitchcock” , un film biografico diretto da Sacha Gervasi, in cui Anthony Hopkins interpreta il celebre regista mentre lavora a “Psyco“. Helen Mirren interpreta Alma Reville, la moglie e collaboratrice di Hitchcock, offrendo uno sguardo intimo sulla vita del maestro.

Altri titoli in questa sezione includono “Noi” di Jordan Peele e “Barbarian” di Zach Cregger, entrambi film che, sebbene non siano opere di Hitchcock, richiamano elementi di suspense e tensione che caratterizzano il suo stile. Questa selezione arricchisce l’esperienza degli spettatori, offrendo un contesto più ampio sulla sua influenza nel panorama cinematografico contemporaneo.

Con questa iniziativa, Netflix non solo celebra la carriera di Alfred Hitchcock, ma invita anche una nuova generazione di spettatori a scoprire o riscoprire i suoi capolavori, mantenendo viva la sua eredità nel mondo del cinema.

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!