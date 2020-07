La piattaforma streaming Netflix aggiorna di continuo il suo palinsesto ed anche per il mese di luglio sono previste nuove serie tv e tanti film.

Netflix è la famosa piattaforma per guardare film e serie tv in streaming comodamente seduti sul divano di casa ed ha sempre pronte novità e sorprese per i propri abbonati. Non fa eccezione il mese di luglio che vede in catalogo non poche novità sia per quanto riguarda i film sia per quanto riguarda le serie tv. A luglio arrivano su Netflix l’atteso film italiano “Sotto il sole di Riccione” e la serie tv con Katherine Langford e Daniel Sherman, “Cursed“. Ovviamente queste sono solo alcuni delle produzioni che saranno visibili a luglio su Netflix. Vediamo ora tutte le uscite a partire dai film in programma.

Netflix catalogo luglio: arrivano Sotto il sole di Riccione e The Old Guard

5 cm al secondo

Le novità presenti nel catalogo Netflix di luglio sono molto interessanti. Sono in arrivo in questo mese il film italiano tanto atteso “Sotto il sole di Riccione” e la produzione americana con protagonista Charlize Theron, The Old Guard. Oltre a questi due film saranno in programmazione anche due commedie molto attese “Desperados” e “The Kissing Both 2“. Le novità sono davvero tante tra i film e tra i molti titoli presenti ci sono anche “Bad Boys 2”, “Le 12 fatiche di Asterix” e “Latin Lover: istruzioni per l’uso”.

Ecco l’elenco con tutti i film presenti nel catalogo luglio

Sotto il sole di Riccione

Bad Boys 2

Dream House

Eurotrip

Geronimo

Il colore del crimine

Il figlio di Chucky

In punizione

Latin lover: istruzioni per l’uso

Le 12 fatiche di Asterix

Mickey occhi blu

Nemiche Amiche

The Big Sick

Troll Hunter

Cursed e The Umbrella Accademy in arrivo a luglio

Oltre ai tanti film in programma, a luglio su Netflix arrivano anche diverse serie tv, alcune in prima visione e altre con nuovi episodi. Tra le serie tv più attese figurano “Cursed” con Katherine Langford e Daniel Sherman conosciuto per il ruolo di Isaac Lahey nella serie tv “The Teen Wolf” e la seconda stagione di “The Umbrella Accademy“. Oltre a queste due saranno disponibili la sesta stagione de “Le ragazze del centralino” e “Il club delle baby sitter“.

Di seguito l’elenco completo