Netflix, cancellata serie Warrior Nun: tornerà come trilogia di film

Si tratta di una delle serie TV più amate dal pubblico di Netflix, eppure parrebbe che Warrior Nun sarà cancellata dopo le sue due stagioni. Tuttavia, però, si prospetta un rilancio in grande stile per il prodotto: una trilogia di film.

Warrior Nun: dalla serie tv alla trilogia

Warrior Nun è una serie – approdata nel 2020 sulla piattaforma – per la quale i fan hanno pregato Netflix a lungo, sperando in un ritorno dopo la cancellazione improvvisa al termine della seconda stagione (pressappoco lo scorso anno). Adesso sembrerebbero essere stati accontentati, anche se forse non come speravano.

Stando alle ultime indiscrezioni, infatti, il produttore esecutivo Dean English ha annunciato che Warrior Nun tornerà con una trilogia di lungometraggi: “Oggi sono felice di annunciare ufficialmente che grazie alle vostre voci, alla vostra passione e ai vostri sforzi straordinari sui social – Warrior Nun tornerà e sarà più epica di quanto possiate immaginare“, ha postato in un tweet il creatore della serie Simon Barry il 28 giugno. “Ulteriori dettagli in arrivo! presto! Grazie!!”. Anche la sceneggiatrice e produttrice consulente Amy Berg ha confermato la notizia.

Stando a quanto riportato, ad ogni modo, la riproposizione di Warrior Nun non avverrà su Netflix, e le contrattazioni per trovare un canale distributivo sono attualmente in corso con i detentori dei diritti della serie, Perfect Circle Productions e Productivity Media di English. “Devo iniziare ringraziando tutti voi fedeli fan. Ragazzi, ne varrà davvero la pena. Quindi grazie mille per il vostro continuo supporto”, ha detto English in un video intitolato Warrior Nun Saved disponibile in calce all’articolo. “Sono molto felice di annunciare che Warrior Nun tornerà come una trilogia di film. Ripetiamolo per chi ancora non ci crede, una trilogia di lungometraggi. Tre“.

Non resta, dunque che attendere ulteriori informazioni per vedere all’opera la suora guerriera che ha spopolato su Netflix, pronta ad approdare al cinema.