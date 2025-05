Netflix annuncia un thriller con un cast stellare: Denzel Washington, Robert Pattinson e Daisy Edgar-Jones

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Copy Copied WhatsApp Facebook Twitter Telegram Email

Netflix ha recentemente rivelato i dettagli di un nuovo thriller che promette di catturare l’attenzione degli appassionati di cinema. Il film, intitolato “Here Comes the Flood“, sarà diretto dal rinomato regista Fernando Meirelles, noto per il suo lavoro in “I due papi“. Con un cast di alto profilo che include Denzel Washington, Robert Pattinson e Daisy Edgar-Jones, le aspettative sono già elevate. Questo progetto si preannuncia come un’aggiunta intrigante al catalogo di Netflix, continuando la tradizione della piattaforma di offrire contenuti di qualità.

I dettagli del thriller

“Here Comes the Flood” si distingue per la sua trama non convenzionale, scritta da Simon Kinberg, noto per il suo lavoro in “Mr. & Mrs. Smith“. La storia ruota attorno a una rapina, ma non si limita ai consueti cliché del genere. I protagonisti includono una guardia di sicurezza di una banca, un impiegato di cassa e un esperto di rapine, tutti coinvolti in un intricato gioco di inganni e tradimenti. La narrazione promette di esplorare le dinamiche complesse tra i personaggi, offrendo un’esperienza cinematografica avvincente e ricca di colpi di scena.

Attualmente, non sono stati forniti ulteriori dettagli sulla trama o sui personaggi, lasciando gli spettatori in attesa di scoprire come si svilupperà la storia. Con un cast così talentuoso e un regista di fama internazionale, le aspettative sono alte. Gli appassionati di thriller e di storie di rapine potranno sicuramente trovare in questo film un motivo di interesse.

Il team di produzione

Fernando Meirelles non solo dirigerà “Here Comes the Flood“, ma sarà anche parte del team di produzione. Insieme a lui, Simon Kinberg e Audrey Chon di Genre Films, nonché Samson Mucke, contribuiranno a dare vita a questo progetto. La combinazione di talenti dietro la macchina da presa è un segnale positivo per il film, suggerendo che sarà realizzato con attenzione ai dettagli e una visione artistica chiara.

Denzel Washington, uno degli attori più rispettati del panorama cinematografico, continua a espandere la sua carriera con ruoli significativi. Dopo il suo lavoro in “Il Gladiatore“, è atteso nel film “Highest 2 Lowest” di Spike Lee, che uscirà nelle sale americane ad agosto. La sua presenza in “Here Comes the Flood” aggiunge un ulteriore livello di prestigio al progetto.

I protagonisti del film

Robert Pattinson, noto per il suo ruolo iconico in “The Batman“, sarà presente anche al Festival di Cannes con “Die, My Love“, diretto da Lynne Ramsay. Pattinson ha dimostrato la sua versatilità come attore, con ruoli in film di diversi generi, tra cui “The Odyssey” di Christopher Nolan e “The Drama” di Kristoffer Borgli. La sua partecipazione a “Here Comes the Flood” è un altro passo nella sua carriera in ascesa.

Daisy Edgar-Jones, che ha recentemente recitato in “On Swift Horses“, è attesa anche in “A Place in Hell” accanto a Michelle Williams. La sua crescente popolarità la rende una scelta interessante per il cast di questo thriller. Con un mix di attori affermati e talenti emergenti, “Here Comes the Flood” si preannuncia come un film da non perdere per gli appassionati di cinema.

Con l’uscita di questo film, Netflix continua a dimostrare il suo impegno nel produrre contenuti di alta qualità, sfruttando il talento di registi e attori di fama mondiale. La curiosità intorno a “Here Comes the Flood” cresce, e gli spettatori attendono con impazienza ulteriori aggiornamenti su questo progetto promettente.

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!