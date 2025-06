Netflix annuncia la data di uscita dell’ultima stagione di Stranger Things: un finale in tre atti

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Copy Copied WhatsApp Facebook Twitter Telegram Email

Durante l’evento TUDUM 2025, Netflix ha rivelato ai fan la data di debutto dell’attesissima quinta stagione di Stranger Things, la serie che ha catturato l’immaginazione di milioni di spettatori dal suo esordio nel 2016. La notizia ha suscitato entusiasmo, ma ha anche portato con sé un certo grado di frustrazione, poiché i fan dovranno attendere più del previsto per scoprire come si concluderà la storia dei giovani protagonisti di Hawkins.

La data di uscita della quinta stagione

La quinta stagione di Stranger Things debutterà su Netflix il 26 novembre 2025. Tuttavia, i fan dovranno prepararsi a un’attesa prolungata, poiché la stagione finale sarà suddivisa in tre parti. La prima parte sarà disponibile a fine novembre, seguita dalla seconda parte il 25 dicembre e, infine, il gran finale sarà rilasciato il 31 dicembre 2025. Questa strategia di distribuzione ha suscitato diverse reazioni tra i fan, alcuni dei quali avrebbero preferito una pubblicazione più rapida e continua.

Le speculazioni sulla distribuzione in tre parti

Nei mesi precedenti all’annuncio ufficiale, si erano diffuse voci riguardo a una possibile distribuzione della quinta stagione in due parti, con un rilascio previsto tra ottobre e novembre. Tuttavia, le recenti indiscrezioni avevano suggerito che la terza parte potesse essere posticipata addirittura ai primi mesi del 2026. Con l’annuncio di Netflix, questo scenario è stato smentito, ma la decisione di dividere la stagione in tre atti ha comunque complicato le aspettative della vasta fanbase della serie.

Dettagli sulla produzione e sul cast

Le riprese della quinta stagione di Stranger Things sono iniziate a gennaio 2024 e si prevede che si concludano nel dicembre dello stesso anno. Attualmente, la post-produzione è in corso e sta procedendo secondo i tempi stabiliti. Il cast principale tornerà a interpretare i ruoli iconici che hanno reso la serie un successo globale. Tra i protagonisti ci saranno Millie Bobby Brown nel ruolo di Undici, Finn Wolfhard come Mike, Gaten Matarazzo nei panni di Dustin, Caleb McLaughlin come Lucas, Noah Schnapp nel ruolo di Will, Sadie Sink come Max, Winona Ryder come Joyce e David Harbour come Hopper.

In aggiunta, il cast vedrà l’ingresso di nuove figure, tra cui Linda Hamilton, celebre per il suo ruolo nella saga di Terminator, e attori come Nell Fisher, Jake Connelly e Alex Breaux. È previsto anche il ritorno di Amybeth McNulty nel ruolo di Vickie. La quinta stagione sarà ambientata nell’autunno del 1987 e comprenderà otto episodi, continuando la narrazione dopo gli eventi della quarta stagione, con un salto temporale di circa un anno.

Aspettative e anticipazioni per il gran finale

Con l’ultima stagione di Stranger Things, i fan si aspettano di vedere risolti molti dei misteri e delle trame che si sono sviluppate nel corso degli anni. La divisione della stagione in tre parti potrebbe offrire un’opportunità unica per approfondire i personaggi e le loro storie, permettendo agli spettatori di immergersi completamente nel mondo di Hawkins.

La scelta di Netflix di rilasciare la stagione in questo modo potrebbe anche riflettere un tentativo di mantenere alta l’attenzione e l’interesse per la serie fino alla sua conclusione. Con una base di fan così appassionata, Stranger Things continua a essere uno dei titoli più attesi della piattaforma, e l’attesa per il gran finale è palpabile.

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!