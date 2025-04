Netflix annuncia due nuove serie tratte da opere letterarie: L’età dell’innocenza e Unaccustomed Earth

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

In occasione della Giornata mondiale del libro, Netflix ha svelato due nuovi progetti che arricchiranno il suo catalogo di adattamenti letterari. Le opere scelte sono L’età dell’innocenza di Edith Wharton e Unaccustomed Earth di Jhumpa Lahiri. Questi adattamenti promettono di portare sul piccolo schermo storie profonde e coinvolgenti, in grado di attrarre sia i lettori appassionati che le nuove generazioni.

L’età dell’innocenza: un classico rivisitato

La miniserie ispirata a L’età dell’innocenza si propone di esplorare un triangolo amoroso complesso, immerso nei conflitti tra libertà e dovere, identità e amore. Ambientata nell’élite newyorkese di fine Ottocento, la storia seguirà i protagonisti mentre si confrontano con le loro emozioni e desideri. Netflix ha descritto il progetto come un’opera che, pur rimanendo fedele al romanzo originale, offrirà una visione moderna, capace di coinvolgere anche i giovani spettatori.

La miniserie sarà scritta e diretta da Emma Frost, già conosciuta per il suo lavoro in produzioni come The Spanish Princess e The White Queen. Frost non solo curerà la sceneggiatura di tutti gli episodi, ma ricoprirà anche il ruolo di showrunner e produttrice esecutiva. La sinossi ufficiale pone una domanda cruciale: “Dobbiamo farci guidare dalla testa o dal cuore?”, invitando gli spettatori a riflettere sulle scelte emotive dei personaggi.

L’età dell’innocenza è un romanzo che ha segnato la letteratura del XX secolo. Pubblicato per la prima volta nel 1920, ha vinto il Premio Pulitzer nel 1921 ed è stato adattato in diverse occasioni, tra cui il film del 1993 diretto da Martin Scorsese, che ha visto protagonisti attori del calibro di Daniel Day-Lewis e Michelle Pfeiffer.

Unaccustomed Earth: storie di una comunità indo-americana

Il secondo progetto annunciato da Netflix è l’adattamento di Unaccustomed Earth, una raccolta di racconti pubblicata da Jhumpa Lahiri nel 2008. Questa serie, composta da otto episodi, si concentrerà sulle esperienze di una comunità indo-americana a Cambridge, Massachusetts. Le storie intrecciate esploreranno temi come l’amore impossibile, le crisi matrimoniali e le complessità dell’identità culturale.

Descritta come un “dramma epico e culturalmente vibrante”, la serie affronterà questioni relative alla diaspora, al desiderio e alle tensioni tra le generazioni. John Wells, noto per il suo lavoro in Shameless, e Madhuri Shekar, coinvolta nel progetto Il problema dei 3 corpi, saranno co-sceneggiatori e produttori esecutivi. Wells assumerà anche il ruolo di showrunner, mentre la regia del primo episodio sarà affidata a Nisha Ganatra, che ha ottenuto i diritti del libro e ha contribuito allo sviluppo della serie.

Jhumpa Lahiri, vincitrice di numerosi premi letterari, sarà tra i produttori esecutivi del progetto, affiancata da Erica Saleh, Erin Jontow e Celia Costas. Unaccustomed Earth segue un precedente adattamento di un’opera di Lahiri, Il destino nel nome – The Namesake, un film del 2006 diretto da Mira Nair, che ha già portato sullo schermo le sfide e le esperienze della comunità indo-americana.

Questi nuovi adattamenti rappresentano un’importante iniziativa di Netflix per avvicinare il pubblico a storie letterarie significative, offrendo una nuova vita a opere che continuano a risuonare nel tempo.

